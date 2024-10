Tout le monde peut avoir des brûlures d’estomac de temps en temps. Mais pour certains, cela peut devenir chronique. Certains aliments peuvent jouer le rôle de déclencheurs mais d’autres aident à prévenir les symptômes.

Lorsqu’on présente un reflux reflux gastro-oesophagien, on remarque que certains aliments ou boissons provoquent une désagréable sensation de brûlure. L’alimentation agit sur le reflux acide par différents mécanismes, mais aucun régime ne peut traiter l’ensemble des symptômes. De plus, les aliments déclencheurs varient souvent d’une personne à l’autre. Il existe cependant des aliments connus pour leur effet bénéfique...

Légumes et co

Les légumes sont généralement une bonne option. Pauvres en graisses et en sucres, ils contribuent à réduire l’acidité de l’estomac. L’endive, la roquette, la chicorée, les haricots verts, le brocoli, l’asperge, le chou-fleur, les légumes à feuilles et le concombre peuvent tous être mis au menu sans problème. À l’inverse, les oignons, les tomates et leurs dérivés comme les sauces tomate et les fruits acides comme les agrumes ne sont pas une bonne idée. Ils peuvent en effet stimuler les brûlures d’estomac.

Consommer davantage de flocons d’avoine au petit-déjeuner peut aider aussi. Grâce à leur teneur élevée en fibres, ils réussisent à absorber l’acide présent dans l’estomac. C’est aussi le cas pour le riz et le pain complets.

Herbes et co

De nombreuses plantes ont également été étudiées pour leurs effets sur le reflux. La mélisse est particulièrement efficace car elle réduit la production d’acide gastrique. Elle peut être consommée sous forme de sous forme de tisane. La réglisse, elle, favorise la production de mucus sur la paroi de l’estomac et le protège ainsi des sucs gastriques. Le curcuma est un puissant antioxydant qui agit également contre le reflux.

Enfin, le gingembre présente un large éventail d’effets bénéfiques: il est efficace contre la nausée et agit comme un antibiotique naturel en cas d’infection. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, cette racine peut soulager les brûlures d’estomac ainsi que d’autres troubles gastro-intestinaux. Le gingembre peut être préparé de nombreuses façons, par exemple râpé, coupé en dés et ajouté au thé, à la soupe, aux smoothies ou aux ragoûts.

Evitez la menthe et la menthe poivrée, qui agissent comme des déclencheurs de reflux. Les substances actives de la menthe détendent le sphincter oesophagien, le rendant ainsi moins étanche. L’acide gastrique peut alors passer au travers et se diriger vers l’oesophage.

Curcuma © GettyImage

Viande et graisse

Pauvres en graisses, le poulet, la dinde et les autres viandes maigres réduisent les symptômes du reflux. Il en va de même pour les fruits de mer. À l’inverse, les aliments gras ou frits peuvent entraîner un relâchement du sphincter oesophagien inférieur, ce qui permet à une plus grande quantité d’acide gastrique de pénétrer dans l’oesophage. De plus, la graisse ralentit la vidange de l’estomac. En réduisant votre consommation totale de graisses pendant les repas, vous aurez donc moins de problèmes de reflux.

Mâcher

Engloutir son repas n’est pas une bonne idée et encore moins pas pour ceux qui sont sensibles au reflux. La mastication est cruciale car cette décomposition mécanique des aliments est essentielle pour favoriser une digestion douce et sans douleur.

En mâchant beaucoup vos aliments, vous augmentez la surface des particules alimentaires afin que l’acide et la pepsine présents dans l’estomac puissent mieux faire leur travail de digestion. Des aliments mieux digérés entraînent moins de brûlures d’estomac. En outre, la salive, qui est libérée pendant la mastication, contient également de nombreuses substances qui renforcent la protection de la barrière oesophagienne.