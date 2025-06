Les bienfaits sous-estimés du lait après 50 ans

Le lait et les produits laitiers font partie de notre quotidien depuis l’enfance. Il apparaît néanmoins qu’à tous les âges de la vie – y compris après 50 ans -, nous en consommons trop peu. Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) insiste pourtant sur l’importance de ces produits dans ses nouvelles recommandations nutritionnelles.

Selon la dernière Enquête de consommation alimentaire menée par Sciensano, la majorité des Belges, tous âges confondus, ne consomment pas assez de produits laitiers. Chez les personnes de plus de 65 ans, la moyenne serait ainsi de 149 grammes par jour, loin des recommandations officielles publiées par le CSS. Le lait est pourtant essentiel pour la santé...

Pourquoi boire du lait ?

À partir de 50 ou 60 ans, l’organisme assimile moins bien le calcium, et la densité osseuse a tendance à diminuer, en particulier chez les femmes adultes sujettes à la ménopause. Conséquence : le risque de chutes, de fractures ou encore de malnutrition augmente. Pourtant, il suffirait d’ajouter une portion et demie de produits laitiers par jour pour faire une vraie différence, souligne le Dr Sandra Iuliano, chercheuse à l’Université de Melbourne. Cela permettrait en effet de réduire de 46% les fractures de la hanche, de 33% les fractures en général, et de 11% les chutes.

Du calcium, mais pas seulement

Les bienfaits des produits laitiers ne se limitent pas au calcium. Ils sont aussi une excellente source de protéines, de vitamine B2 et de vitamine B12 – des nutriments souvent déficitaires avec l’âge. Le yaourt, en particulier, est associé à un risque réduit de développer un diabète de type 2, tandis que le lait et le fromage participent au maintien d’une bonne santé osseuse et à la prévention de certains cancers digestifs, comme le cancer colorectal.

Quelle quantité consommer ?

Selon les nouvelles recommandations du CSS, il faudrait consommer chaque jour entre 250 et 500ml de lait ou de produits laitiers. Côté portion, tout dépend des aliments que vous consommez. Par exemple, une portion peut tout à fait correspondre à:

1 tranche de fromage (30g)

1 verre de lait (250 ml)

1 pot de yaourt nature (125 à 150g)

Un impact durable

Augmenter sa consommation de produits laitiers est un geste simple, accessible et efficace pour préserver sa santé, surtout à l’âge où les risques osseux et musculaires augmentent. « La sous-consommation empêche de profiter pleinement des bienfaits des produits laitiers sur la santé », rappelle Lien Callewaert, de la Confédération Belge de l’Industrie Laitière. « En augmentant la consommation de produits laitiers jusqu’au niveau recommandé, des bénéfices pour la santé peuvent être obtenus à toutes les étapes de la vie. »

Source: Confédération Belge de l’Industrie Laitière (CBL)