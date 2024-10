Une fréquence respiratoire normale pendant la nuit, qu’est-ce que c’est?

Mesurer, c’est savoir, et cela s’applique certainement à notre santé. Avec l’apogée des montres connectées, nous mesurons de plus en plus d’indicateurs. Mais que disent réellement ces chiffres? Qu’en est-il de la fréquence respiratoire pendant le sommeil? 19 respirations par minute, c’est bien ou non?

Bien dormir n’est pas donné à tout le monde. Alors que certains s’endorment à peine la tête posée sur l’oreiller, d’autres se retournent inlassablement pendant la moitié de la nuit. Mais que votre sommeil soit long ou court, très profond ou très léger, vos fonctions vitales, elles, ne s’arrêtent pas. C’est notamment le cas de la respiration. Connaissez-vous votre fréquence respiratoire?

L’importance d’une bonne fréquence respiratoire

Peu de gens s’intéressent réellement à ces fonctions vitales, mais beaucoup consultent leur application de santé le matin pour voir « comment ils ont dormi ». Souvent, l’application se contente de vérifier le nombre d’heures de sommeil et la durée des différentes phases de sommeil, mais ne s’intéresse pas à la fréquence respiratoire. C’est dommage, car une fréquence respiratoire saine est l’un des éléments les plus importants pour garantir une bonne nuit de sommeil. Une respiration irrégulière entraîne souvent un sommeil agité, source de fatigue et de problèmes de concentration.

Qu’est-ce que la fréquence respiratoire?

La fréquence respiratoire, c’est le nombre de respirations par minute mesuré chez un individu. Si ce nombre est trop faible ou trop élevé, la qualité de votre sommeil se dégrade. Vous passez par quatre stades de sommeil, avec quelques moments d’éveil, et au début de chaque nouveau stade, votre respiration change.

L’un de ces stades est le sommeil paradoxal, le fameux sommeil de rêve, connu également sous le nom de « Rapid Eye Movement » (REM). Cependant, la plus grande partie du sommeil est constituée de sommeil non paradoxal (NREM), le sommeil « normal ». Le sommeil non paradoxal est divisé en trois stades, et la fréquence respiratoire est normalement constante. Pendant les phases 1 et 2, votre corps est en sommeil léger et votre rythme cardiaque commence à diminuer. Lorsque vous entamez la phase 3 du sommeil non paradoxal, votre corps se détend encore plus et votre respiration commence également à diminuer. Au cours du quatrième stade – le sommeil paradoxal – votre cerveau devient plus actif et votre respiration devient plus irrégulière. La fréquence respiratoire moyenne pendant le sommeil paradoxal est généralement un peu plus faible que pendant le sommeil non paradoxal ou l’état de veille.

Quelle est la bonne fréquence respiratoire pendant le sommeil?

La définition d’une bonne fréquence respiratoire pendant le sommeil dépend de l’âge et de l’état de santé d’une personne. Pour les adultes sans maladie respiratoire, une bonne fréquence respiratoire à tous les stades du sommeil se situe entre 12 et 20 respirations par minute, la moyenne étant de 15 à 16 respirations par minute, selon la US Sleep Foundation. À partir de 65 ans, la fréquence respiratoire se situe souvent entre 12 et 30 respirations par minute. Enfin, les enfants respirent généralement plus vite que les adultes.

Enfants jusqu’à 12 mois : 30 à 60 respirations par minute.

Enfants jusqu’à 2 ans : 24 à 40 respirations par minute.

Enfants de 3 à 5 ans : 22 à 34 respirations par minute.

Enfants de 6 à 12 ans : 18 à 30 respirations par minute.

Enfants de 13 à 17 ans : 12 à 20 respirations par minute.

Adultes de 18 à 64 ans : 12 à 20 respirations par minute.

Personnes âgées de 65 ans et plus : 12 à 28 respirations par minute.

Personnes âgées de 80 ans et plus : 12 à 30 respirations par minute.

Le moyen le plus simple de mesurer votre fréquence respiratoire est d’utiliser un appareil portable. La plupart des montres connectées mesurent la fréquence de votre respiration par minute (à savoir une inspiration et une expiration). Ces appareils enregistrent également les irrégularités de votre respiration. Une autre méthode, plus fastidieuse, consiste à compter manuellement vos respirations. Pour ce faire, il faut demander l’aide d’une autre personne: elle devra ainsi compter le nombre de fois que votre poitrine se soulève et s’abaisse pendant votre sommeil.

Que faire si votre respiration est irrégulière?

Une respiration irrégulière peut être le symptôme de plusieurs maladies, telles que l’apnée du sommeil. Par exemple, si à certains moments de la nuit, vous commencez à respirer plus superficiellement, il se peut que vos voies respiratoires soient rétrécies. C’est ce qu’on appelle une hypopnée. En général, vous ne vous réveillez pas ou seulement à moitié, mais cela perturbe le sommeil normal. En soi, ce n’est pas alarmant : tout le monde souffre de temps en temps d’hypopnée. Mais lorsqu’elles se produisent plus de cinq fois par heure, on parle de syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil. La gravité de ce trouble est déterminée par le nombre d’apnées/hypopnées par heure (l’indice IAH) et le degré de somnolence diurne. Outre le syndrome d’apnée obstructive du sommeil, il existe également le syndrome d’apnée centrale du sommeil. Dans ce cas, le cerveau « oublie » de réguler la respiration pendant 10 secondes ou plus plusieurs fois par nuit. Le syndrome d’apnée centrale du sommeil est presque toujours associé au syndrome d’apnée obstructive du sommeil; il s’agit d’une apnée mixte.

Mais une respiration irrégulière peut en dire plus sur votre santé. En effet, elle peut être le symptôme d’une maladie sous-jacente. Par exemple, la recherche montre que les personnes présentant un risque de maladie cardiovasculaire sont plus susceptibles d’avoir une respiration irrégulière. Une fréquence respiratoire irrégulière peut également être un symptôme de brûlures d’estomac, de pneumonie, d’asthme ou de BPCO. Une respiration irrégulière pendant le sommeil est également associée à des problèmes de santé mentale tels que le stress, l’anxiété et la dépression. Dans ces cas, on respire souvent trop vite, c’est-à-dire à plus de 20 respirations par minute. La tachypnée est le terme médical utilisé pour désigner ce phénomène. Certains médicaments peuvent également avoir pour effet secondaire une respiration trop rapide.

Quand faut-il faire appel au médecin?

Si vous avez une fréquence respiratoire occasionnellement basse ou élevée, il n’y a pas nécessairement lieu de s’inquiéter. Si elle persiste plus longtemps, il est judicieux de consulter un médecin. Surtout si vous présentez d’autres symptômes. Par exemple, si, en plus de votre respiration irrégulière, vous ronflez chaque nuit, vous avez un sommeil agité et êtes chroniquement fatigué, si vous avez souvent des maux de tête au lever et si vous avez des problèmes de mémoire ou des difficultés à penser clairement pendant la journée.

Source: Plusonline.NL

