Ménopause: comment lutter contre la peau sèche et les cheveux abîmés

Avec la ménopause, le corps change... et la peau comme les cheveux en font les frais. Sécheresse cutanée, perte de fermeté, chute de cheveux… Voici ce qu’il faut savoir pour prendre soin de sa peau et de ses cheveux pendant cette période charnière.

La ménopause laisse des traces dans les couches profondes de la peau. Le renouvellement cutané ne s’arrête pas d’un coup, mais ralentit à cause de la chute du taux d’œstrogènes, indispensable pour que les cellules se divisent.

«Le ralentissement de la division cellulaire se produit dans les trois couches de la peau où différents processus interagissent simultanément, analyse le Dr Dagmar Ostijn, dermatologue. La couche profonde ou hypoderme est la plus riche en graisse. Avec le temps, ce matelas s’amincit et fait perdre ses volumes au visage. Au niveau de la couche moyenne (le derme), la production de collagène diminue rapidement, si bien que cinq ans après la ménopause le taux de collagène est déjà réduit de 30 %. Enfin, la couche superficielle (l’épiderme) a plus de mal à éliminer les cellules mortes, ce qui provoque sécheresse et rugosité.» La peau devient plus sensible au soleil et de nombreuses femmes constatent une flambée d’acné.

«Souvent, on ne comprend pourquoi on attrape des boutons alors que la peau s’assèche mais il y a une différence entre eau et corps gras, souligne la dermatologue. On peut tout à fait manquer d’hydratation et avoir un excès de sébum du fait des variations hormonales. La perte en collagène fait que les pores se resserrent moins facilement. On ignore souvent aussi que les femmes développent plus facilement des hématomes à cause de la diminution du collagène dans les vaisseaux sanguins et de l’affinement de la peau (qu’on appelle dermatoporose). Le pH de la peau change, si bien que parfois certaines des crèmes que vous utilisiez ne sont plus adaptées.»

L’autotest sécheresse

Un test très simple permet de déterminer le dessèchement cutané: il suffit de pincer sa peau entre le pouce et l’index, par exemple sur le dessus de la main, et de de voir si elle met un peu de temps avant de revenir à plat. Si oui, c’est que vous êtes déshydratée. Dès que vos urines se colorent, c’est le signe que vous devez boire nettement plus d’eau.

Combattre la sécheresse cutanée: les bons réflexes

La bonne nouvelle? Avec une routine adaptée et quelques traitements bien choisis, il est tout à fait possible de retrouver une peau plus souple et des cheveux plus résistants.

S’hydrater

On recommande de boire chaque jour 1,5 à 2 litres d’eau, soit 8 grands verres. N’hésitez pas à y ajouter un peu de jus de citron, des rondelles de concombre ou des feuilles de menthe. La nuit, on se déshydrate, c’est pourquoi il faut démarrer la journée par un grand verre d’eau à température ambiante. L’alcool et le café sont diurétiques. Si vous en consommez, compensez en buvant à deux verres d’eau en plus chaque jour.

Trouver la bonne crème pour son type de peau

Les crèmes anti-âge sont souvent enrichies en acides gras huileux. C’est parfait pour les peaux sèches mais pour les femmes qui ont la peau mixte (joues sèches et zone T plus grasse), ce n’est pas l’idéal. Décryptez bien les étiquettes et faites-vous conseiller!

• Vous avez une peau mixte, avec des zones sèches et d’autres plus grasses? Appliquez une crème à l’acide hyaluronique, à l’acide lactique ou à l’urée.

• Votre peau est réactive, vous avez parfois de l’inflammation? Optez pour une crème à la niacinamide.

• Votre peau est sèche et a tendance à desquamer? A vous les baumes réconfortants, par ex. à l’huile de jojoba et au beurre de karité.

• N’oubliez pas de choisir une crème de jour avec un filtre UVA et UVB, car avec l’âge la peau devient plus sensible au rayonnement solaire.

Le rétinol

Etape suivante pour lutter contre la sécheresse cutanée et la perte de fermeté: les crèmes à base de rétinol ou vitamine A acide, sur prescription, qui stimulent le renouvellement cellulaire et la production de collagène.

Laser & co

Il existe plusieurs types de lasers, comme le Tixel qui réactive les fibroblastes, les cellules responsables de la production le collagène, en chauffant le derme, la couche cutanée qui abrite ces cellules. Parmi les alternatives au laser, citons les ultrasons HIFU (High Intensity Focused Ultrasound). «Les ondes ultrasons dégagent également de la chaleur qui stimule les couches profondes de la peau et déclenche un effet tenseur. On peut comparer cette technique à un lifting sans chirurgie. Les résultats durent environ un an.»

On peut aussi avoir la peau sèche en raison d’une accumulation de cellules mortes en surface qui empêchent les meilleures crèmes de pénétrer dans l’épiderme. Première chose à faire dans ce cas: un peeling en institut.

Les cheveux secs et affinés

A la ménopause, quand on constate un assèchement et/ou un affinement des cheveux, on commence par faire un bilan sanguin, afin de déceler d’éventuelles carences. A côté des traitements bien connus à base de lotions (ex. le minoxidil), on peut prévoir des séances de PRP qui consistent à réinjecter localement, dans le cuir chevelu, des facteurs de croissance ou substances organiques issues du plasma riche en plaquettes prélevé sur la patiente elle-même.