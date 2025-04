Repenser le pouvoir de la lumière naturelle

La lumière naturelle est plus complexe qu’il n’y paraît. Pour remplacer l’intuition par des solutions d’éclairage naturel scientifiquement fondées, Velux a créé la Daylight Academy.

Cette initiative rassemble architectes, étudiants et scientifiques pour partager des connaissances approfondies sur la lumière naturelle et les traduire en concepts d’habitation où il est agréable et sain de vivre et de travailler.

La lumière naturelle au cœur de la construction et de la rénovation

Nous passons 90% de notre temps à l’intérieur, mais les fenêtres sont souvent conçues uniquement pour leur aspect visuel.

Il est rare, lors de la conception d’une maison, que la quantité de lumière naturelle soit prise en compte, ce qui permettrait de déterminer l’emplacement et les dimensions des fenêtres pour qu’elles laissent entrer une quantité suffisante de lumière naturelle.

La lumière du jour devrait être au centre de tout processus de construction et de rénovation, et les espaces doivent être conçus en tenant compte du profil de lumière naturelle personnel des occupants. Il est essentiel que les architectes et les occupants collaborent pour aborder des questions telles que:

Suffisamment de lumière naturelle pour les activités ?

Quelle quantité de lumière est nécessaire ?

L’éclairage artificiel est-il nécessaire pendant la journée ?

Confort visuel ?

Utilisation optimale avec peu d’ouvertures ?

Utilisation de l’espace et zones sombres ?

Surchauffe, éblouissement et forme de toit idéale ?

Impact sur le bien-être ?

De nouvelles normes de lumière naturelle qui fonctionnent en soutien

1.La nouvelle norme européenne EN 17037

La norme clarifie les critères pour obtenir un niveau de luminosité approprié à l’intérieur et garantir une visibilité suffisante vers l’extérieur. Propose des recommandations concernant la durée d’exposition des espaces au soleil. Fournit des informations sur l’utilisation de la lumière naturelle pour éclairer les espaces intérieurs et sur la manière de réduire l’éblouissement. Définit les méthodes utilisées pour l’évaluation de la lumière naturelle.

2. Le certificat GRO

Basé sur la norme européenne EN 17037, le gouvernement belge a développé un certificat pour les bâtiments durables : GRO.

GRO est un instrument pour mesurer et augmenter la durabilité des projets de construction. Les donneurs d’ordre ainsi que les équipes de conseils en conception peuvent l’utiliser tout au long des différentes étapes d’un projet, tant pour les projets de construction neuve et de rénovation que pour les projets de réaménagement de bâtiments existants.

Le Luxmètre et Daylight Visualizer : des outils pratiques pour analyser les apports de lumière

Le profil de lumière naturelle varie d’une personne à l’autre. Le luxmètre sert à quantifier la lumière en lux, ce qui permet d’établir la valeur lux optimale dans un foyer selon le mode de vie de ses habitants.

Les architectes et les professionnels de la construction peuvent utiliser le Daylight Visualizer, un outil de simulation de lumière naturelle développé par VELUX pour calculer avec précision les niveaux de lumière naturelle et faciliter les analyses complexes dès le début du projet.

Cet outil numérique peut être téléchargé gratuitement et offre une méthode innovante pour visualiser et de valider les stratégies de lumière naturelle dans chaque espace à travers des visualisations photoréalistes et des images en fausses couleurs.

Un service de conseil en conception

S’appuyant sur les connaissances de la Daylight Academy, Velux a lancé l’année dernière un service de conseil en conception pour rendre cette expertise largement accessible. Grâce à ce service, les propriétaires peuvent recevoir des suggestions de design personnalisées et des rendus visuels pour transformer les espaces sombres de leur maison.