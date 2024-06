De comeback van levertraan

Ooit deed levertraan heel wat kindertraantjes vloeien. En nu is deze olie terug, als voedingssupplement. Maar is hij ook nuttig?



Vroeger werd levertraan, een olie gewonnen uit de lever van kabeljauwachtigen, aanbevolen bij kinderen, ter preventie van rachitis (een botaandoening door tekort aan vitamine D en calcium) en ter bevordering van een gezonde groei. Al was het eigenlijk vooral een manier om een bijproduct van de industriële kabeljauwvisserij in het noorden van de Atlantische Oceaan aan de man te brengen. Omdat levertraan niet alleen veel vitamine A, D en E bevat, maar ook rijk is aan essentiële onverzadigde vetzuren, maakt deze dierlijke olie nu een comeback als trendy voedingssupplement. Gelukkig zonder de afschuwelijke vissmaak van weleer, want levertraan neemt nu de vorm aan van capsules of een geurloze olie.



Maar opgelet: in een recente publicatie benadrukt het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) dat er “geen plaats is voor de actueel in België beschikbare omega 3-vetzuursupplementen (DHA+EPA) in de primaire en secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen” en dat ze daarentegen leiden tot een verhoogd risico op voorkamerfibrillatie bij een dosis gelijk aan of hoger dan 1 gram per dag, wat voor levertraan doorgaans de aanbevolen dagelijkse dosis is. Je probeert beter om deze meervoudig onverzadigde vetzuren uit je voeding te halen: je kan bijvoorbeeld tweemaal per week vette vis op het menu zetten.



Wie echter zweert bij levertraansupplementen – het gehalte aan vitamines is natuurlijk interessant –, doet er goed aan die correct te bewaren en de uiterste consumptiedatum in het oog te houden. “In vloeibare vorm is levertraan gevoelig voor oxidatie”, waarschuwt Serge Pieters, professor dieetleer aan de Haute Ecole Léonard de Vinci. “Bewaar hem dus op een koele en donkere plek en gebruik hem vrij snel op.” Let er tot slot op dat je de toxiciteitsdrempel voor vitamines niet overschrijdt: houd je aan de aanbevolen dosis en slik nooit meerdere voedingssupplementen die dezelfde vitamines bevatten. ●