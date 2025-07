Naargelang de vluchten vol beginnen te raken, verhogen de robots van de luchtvaartmaatschappijen de prijzen van de resterende stoelen.

Surfen op het internet is je voetafdruk achterlaten. De cookies op je pc komen erachter waar je woont, welke taal je spreekt, wat je interesses zijn, enz. Mais cookies en onlineprofilering zijn vandaag strenger gereguleerd Door de GDPR-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) moeten websites expliciet je toestemming vragen voor het gebruik van cookies, en je hebt als gebruiker meer controle over welke gegevens je deelt. Toch heb je misschien de indruk dat die gegevens invloed hebben wanneer je online naar vliegtickets zoekt. Soms lijkt het alsof de prijs van een bestemming waarin je interesse toont, binnen enkele minuten stijgt. Feit of fabel?

Slachtoffer van IP-tracking?

IP-tracking is een marketingtechniek die de prijs van tickets na een eerste zoektocht op het web kunstmatig opdrijft. Op die manier wil men je aanmoedigen om snel te kopen. De truc die vaak wordt aangehaald om IP-tracking te voorkomen, is verder te surfen in private browsing modus of je smartphone te gebruiken en zo van IP-adres te wisselen, tenzij je op hetzelfde wifinetwerk blijft. Maar in feite heeft dit niet veel zin.

Waarom is dit een fabel?

IP- tracking is bij ons niet alleen illegaal, er gebruik van maken is ook technisch bijna onmogelijk. Een voorbeeld: er zou een dusdanige discrepantie ontstaan met prijsvergelijkingssites die je IP-adres niet tracken, maar rechtstreeks de websites van de luchtvaartmaatschappijen bevragen, dat die verschillen je als consument meteen zouden opvallen.

Een last minute enkele weken voor je vertrek? Een marketingtruc om je te doen toehappen.

Slachtoffer van yield management?

Yield betekent rendement. Deze commerciële praktijk laat de prijzen schommelen in functie van de vraag, via computeralgoritmes. Duurt het langer dan verwacht om de zitjes in het vliegtuig verkocht te krijgen, dan zullen de prijzen wat dalen. Maar verkopen ze als zoete broodjes, dan gebeurt het tegenovergestelde. Zo worden de prijzen dus verschillende keren per dag/week aangepast, afhankelijk van de vraag, en dit kan wel eens tot buitensporige situaties leiden. Stel, een paradijselijk eiland gaat door een epidemie in lockdown. Uiteraard wil iedereen er weg voor de maatregelen van kracht worden. Resultaat: door yield management zullen de prijzen exploderen.

Hoe tik je een goed ticket op de kop?

Daar bestaan trucjes voor, zoals nagaan of het niet goedkoper is om de heenreis en de terugreis bij verschillende luchtvaartmaatschappijen te boeken i.p.v. een retourticket bij een en dezelfde. Je ticket betalen in de munteenheid van het vertrekland kan voordeliger zijn, al moet je rekening houden met eventuele wisselkoerskosten van je bank. Of je kan je prijs vergelijken met de grafieken van de gemiddelde tarieven. Die vind je op gespecialiseerde prijsvergelijkingssites zoals Skyscanner, Algofly, Kayak of Google Flights. Via deze sites kan je de prijsevolutie volgen en ontvang je een mail-alert wanneer het ticket de prijs bereikt die jij voor ogen hebt.

Statistisch gezien zal een ticket je minder kosten als je het of maanden op voorhand, of enkele uren voor je vertrek boekt, als er dan nog plaatsen beschikbaar zijn. Want een zogenaamde last minute enkele weken voor vertrek is alweer een marketingtechniek om je als consument te laten denken dat je een goede slag slaat.