Eenzaamheid verhoogt risico op hartklachten en infecties

Verbondenheid met vrienden en familie houdt ons gezond omdat het een boost geeft aan het immuunsysteem en zo infecties en de kans op hartfalen vermindert. Dat bevestigt nieuw onderzoek in Nature.

Britse en Chinese onderzoekers kwamen tot deze conclusie na het bestuderen van eiwitten in bloedstalen van meer dan 42.000 volwassenen.

Daaruit blijkt dat sommige eiwitten in hogere concentraties aanwezig waren in het bloed van mensen die aangaven dat ze zich sociaal geïsoleerd of eenzaam voelen. De wetenschappers zagen ook dat deze eiwitten verband hielden met een slechtere gezondheid.

Eiwitten

Sociale relaties spelen een belangrijke rol in ons welzijn. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat zowel sociaal isolement als eenzaamheid verband houden met een slechtere gezondheid en zelfs voortijdig overlijden. De onderliggende mechanismen waarmee sociale relaties de gezondheid beïnvloeden, bleven echter onduidelijk.

Het team ontdekte 175 eiwitten die verband houden met sociaal isolement en 26 eiwitten die geassocieerd worden met eenzaamheid – sommige eiwitten hielden verband met beide.

Veel van die eiwitten worden volgens de onderzoekers geproduceerd als reactie op ontstekingen en virale infecties en houden verband met hart- en vaatziekten, diabetes type 2, beroertes en vroegtijdig overlijden.

“We weten dat sociaal isolement en eenzaamheid verband houden met een slechtere gezondheid, maar we hebben nooit begrepen waarom”, legt Chun Shen van de Universiteit van Cambridge uit. “Ons werk heeft een aantal eiwitten aan het licht gebracht die een sleutelrol lijken te spelen in deze relatie. De niveaus van sommige van deze eiwitten nemen toe als een direct gevolg van eenzaamheid.”

Globaal probleem

“De bevindingen benadrukken het belang van sociaal contact om ons gezond te houden”, reageert psychiater Barbara Sahakian van de Universiteit van Cambridge op de resultaten.

“Steeds meer mensen, van alle leeftijden, melden dat ze zich eenzaam voelen”, zegt ze. “Daarom ook heeft de Wereldgezondheidsorganisatie sociaal isolement en eenzaamheid beschreven als een ‘globaal probleem voor de volksgezondheid’. We moeten daarom manieren vinden om mensen met elkaar in contact te houden om ze gezond te houden.”