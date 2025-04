Economische onzekerheid weegt op jobmobiliteit van 55-plussers

Vooral jongeren en 55-plussers hebben minder snel nieuwe job. Dat blijkt uit een analyse van hr-expert Acerta Consult.

Instroom en jobmobiliteit – het overstappen naar een andere baan – zijn belangrijke indicatoren van de gezondheid van onze arbeidsmarkt. Maar de cijfers van Acerta Consult tonen aan dat de economische onzekerheid begint te wegen op die arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2025 werden in de privésector bijna 1 op 6 (16,20%) minder nieuwe contracten van onbepaalde duur afgesloten dan in het eerste kwartaal van 2024. Vooral jongeren (-18,19%) en 55-plussers (-19,30%) vinden moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt of kiezen minder snel voor een nieuwe job.

Minder mobiliteit bij vijftigers

We zien in de -25-jarigen groep een vergelijkbare daling als op de algemene arbeidsmarkt: -18,19% in vergelijking met 2024, en -13,34% ten opzichte van 2020.

Jongeren betalen dus duidelijk de prijs voor een moeilijkere en latere toegang tot de arbeidsmarkt. Maar ook de 55-plussers hebben het moeilijk. In deze leeftijdscategorie is het aantal nieuwe contracten met 19,3% gedaald tegenover vorig jaar. Een verontrustend cijfer dat twee belangrijke tendensen blootlegt.

Enerzijds zoeken senioren vandaag meer dan ooit zekerheid. In een context van economische onzekerheid aarzelen velen om van job te veranderen. Anderzijds blijven werkgevers terughoudend om oudere profielen aan te werven – vaak onterecht – omdat ze hen als minder flexibel of minder digitaal vaardig beschouwen.

“In onzekere economische omstandigheden staan werkgevers vandaag voor moeilijke keuzes in een blijvend krappe arbeidsmarkt. Als ze maar één iemand kunnen aanwerven, kiezen ze vaak voor iemand met enige ervaring, maar ook iemand die zich nog wil bijscholen om mee te zijn met de technologische evoluties”, zegt Nora Van Den Eynden, arbeidsmarktexperte bij Acerta Consult.

Onzekerheid op de arbeidsmarkt

“Faillissementen van grote bedrijven zoals Tupperware of de sluiting van Audi Brussel, beïnvloeden ook de perceptie van werknemers, die de voorkeur geven aan de status quo van hun huidige situatie”, zegt de experte. “Daarnaast toont de VDAB vacaturegraad aan dat er dit jaar 9% minder vacatures zijn, wat resulteert in minder jobmogelijkheden, wat mede de daling in instroom verklaart.”