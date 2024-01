Helpen luchtreinigers en sprays tegen huisstofmijt?

“Ik kamp al jaren met een huisstofmijtallergie, met de gekende klachten: lopende neus, kriebelhoest, jeukende ogen. Ik overweeg om te investeren in een luchtreiniger, maar loont dat wel?”

Een huisstofmijtallergie is een veelvoorkomende en lastige allergie die veroorzaakt wordt door de uitwerpselen van de huistofmijt. Die bevinden zich vooral in stofdeeltjes van gordijnen, meubelbekleding, tapijten of huisstof en kunnen zich makkelijk doorheen de lucht verspreiden.

“Het lijkt logisch dat luchtreinigers, sprays en speciaal behandelde matrasbeschermers kunnen helpen omdat ze de huisstofmijten uitroeien, maar tot vandaag is er geen enkele wetenschappelijke studie die aantoont dat dergelijke ingrepen ook effect hebben op de klachten. De ernst en de frequentie van de symptomen nemen er niet door af. En ook op de nood aan medicatie hebben deze toestellen en sprays amper invloed”, benadrukt allergie-expert en neus-keel-oorarts prof. Peter Hellings (UZ Leuven).

Duur is niet beter

Nochtans slagen luchtreinigers, sprays e.d. er wel degelijk in om heel wat huisstofmijten weg te filteren of te verdelgen, waardoor je zou verwachten dat er minder blootstelling is? “Dat dit toch weinig verandert aan de klachten, komt zeer waarschijnlijk omdat huisstofmijten quasi alomtegenwoordig zijn. Van je slaapkamer tot je woonkamer, maar ook in je auto, op je werkplek, bij familie en vrienden thuis: je ontsnapt er eigenlijk nergens aan. Wanneer je dan enkel je slaapkamer onder handen neemt, is dat niet erg efficiënt.”

Bij allergieklachten blijft het wel zinvol om je kamer grondig te verluchten, vocht te weren, wekelijks je beddengoed te wassen op 60 °C en zoveel mogelijk textiel (gordijnen, tapijten...) uit je slaapkamer te bannen. “Het is zeker niet nodig om te investeren in dure toestellen of matrasbeschermers. Die laatste zijn trouwens niet beter in het verstikken van huisstofmijt dan de goedkopere exemplaren.”

Zoutspoelingen

Wat wel helpt om de gevolgen van huisstofmijtallergie aan te pakken, zijn eenvoudige neusspoelingen met zout water. “Door elke ochtend en avond via een neuskannetje grondig je neusholten te spoelen, reinig je je slijmvliezen en verdrijf je de allergenen. Van die aanpak is wetenschappelijk bewezen dat die de klachten met 40% doet afnemen. Bovendien is het spotgoedkoop. Het vergt alleen wat inspanning, maar als je er een routine van maakt zoals tanden poetsen, zal je snel een groot verschil ervaren. Ook bij bovenste luchtwegklachten kan je hierdoor veel vrijer ademen.” Je lost zo’n 9 gram keukenzout op in één liter water, dat je verwarmt tot op lichaams- temperatuur en vervolgens afwisselend in elk neusgat giet.