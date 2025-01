Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg wil palliatief zorgaanbod op maat van elke patiënt

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wil het palliatieve zorgaanbod hervormen. Dat meldt het KCE donderdag in een rapport waarin het huidige aanbod onder de loep werd genomen.

Volgens het kenniscentrum is het aantal palliatieve patiënten de laatste jaren sterk gestegen en komt het huidige aanbod op verschillende vlakken tekort. Zo wordt het aanbod op sommige plaatsen onderbenut, vinden sommige patiënten hun plaats niet in het zorgaanbod en is de zorg vaak veeleisend voor de naasten van palliatieve patiënten. Ook is het gespecialiseerde aanbod te beperkt en is de geografische spreiding voor veel patiënten een struikelblok.

“Sommige mensen willen bijvoorbeeld graag thuis blijven tot het einde, maar hebben zeer gespecialiseerde of technische zorg nodig die de eerstelijnszorgverleners niet kunnen bieden”, leest het rapport. “Anderen wonen alleen en zijn bang om thuis te blijven zonder constante aanwezigheid, maar voldoen niet aan de criteria voor opname in een ziekenhuis of woonzorgcentrum.”

Daarom pleit het KCE voor een nieuwe aanpak, namelijk een 360° palliatief zorgaanbod. Daarbij schuift het enkele principes naar voren die best gerespecteerd worden. Zo raadt het centrum aan om zo veel mogelijk de voorkeuren van patiënten te respecteren, om palliatieve zorg in de gemeenschap te bevorderen en om een effectieve samenwerking tussen de zorgverleners te bevorderen.

Om het huidige zorgaanbod te versterken en de lacunes op te vullen stelt het KCE voor om onder andere volgende diensten in te voeren: residentiële diensten waar de klok rond verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg aanwezig zijn, de mogelijkheid om palliatieve zorg aan te bieden via thuishospitalisatie en de mogelijkheid voor niet-gehospitaliseerde patiënten om gebruik te kunnen maken van expertise die enkel in het ziekenhuis beschikbaar is. Concreet moet ook het bestaande aanbod versterkt worden met extra personeel en financiering.