Kiwi’s en asperge bevatten minste pesticiden

Citrusvruchten bevatten de meeste pesticiden van alle groenten en fruit, blijkt uit de Nederlandse ‘PesticidenEetwijzer’. Op asperges zijn dan weer nauwelijks pesticiden te vinden.

Citrusvruchten bevatten sporen van gemiddeld 4,2 soorten pesticiden, meldt het Nederlandse Pesticide Action Network (PAN). Aardbeien en kersen komen op de tweede en derde plaats, met gemiddeld 3,7 en 3,5 soorten. Bij de groenten bevatten kropsla (3,6), paksoi en paprika (elk 2) gemiddeld het meeste aantal soorten pesticiden.

Fruit scoort met 2,7 soorten over het algemeen slechter dan groenten (1,4). De schoonste soorten fruit zijn kiwi en watermeloen, met 0,6 soorten pesticiden. Maar de kampioen is bij de groenten te vinden: op asperges worden eigenlijk geen sporen teruggevonden.

Zwangeren

De metingen zijn afkomstig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De informatie is vooral van belang voor zwangere vrouwen, zegt PAN Nederland, en voor gezinnen die zelf het eten voor hun baby of kind bereiden. Voor potjes baby- en peutervoeding geldt in Europa een maximaal toegestane hoeveelheid van een pesticide van 0,01 mg/kg – veel minder dan de gangbare waarden in gewone groente en fruit.

Van de onderzochte voedingswaren blijkt 73 procent besmet met één of meer resten van bestrijdingsmiddelen, en de helft (51 procent) zelfs met meerdere resten. Bij één op de vijf groenten en fruit werden één of meerdere PFAS-pesticiden aangetroffen en 16 procent bevat hormoonverstorende stoffen.

Cocktaileffect

Het overgrote deel van de metingen valt weliswaar binnen de wettelijke drempels, maar die drempels zijn te beperkt, zegt PAN Nederland. Ze zijn immers bepaald per stof, maar houden geen rekening met het ‘cocktaileffect’, wanneer mensen blootgesteld worden aan een combinatie van stoffen.