Wat zegt het paasakkoord over de pensioenbonus?

Het federaal regeerakkoord bevat een aantal pensioenmaatregelen die nog moeten worden uitgewerkt. Het Paasakkoord – de programmawet over onder meer de pensioenen – zet vaart achter de invoering van sommige maatregelen.

Een andere pensioenbonus én een pensioenmalus, afschaffing van het echtscheidingspensioen, beperking van het overlevingspensioen, effectief werken meer laten doorwegen, enz. Het federale regeerakkoord van januari bevat een hele reeks pensioenmaatregelen in de drie stelsels: werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

Paasakkoord

Vorige week werd een ‘paasakkoord’ bereikt over de programmawet, waarin de maatregelen van het regeerakkoord concreet worden gemaakt. Wat de pensioenbonus betreft, is het duidelijk: de huidige bonus, die nog niet lang bestaat, wordt afgeschaft op 31 december 2025. Er komt een nieuwe in de plaats, én een malus er bovenop.

Vandaag: vroegste datum

Sinds 1 juli 2024 kan je een pensioenbonus opbouwen als je doorwerkt na jouw ‘vroegst mogelijke pensioendatum’. Je kan die vinden op mypension.be. Staat er voor jou geen ‘vroegst mogelijke datum’ vermeld, dan betekent dit dat jij niet aan de voorwaarden voldoet om vroeger dan de wettelijke pensioendatum (vandaag 66 jaar, 67 jaar vanaf 2030) met pensioen te mogen gaan. De huidige pensioenbonus geldt voor pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2025. Er was voorzien dat je hem gedurende 3 jaar kon opbouwen, wat jou dan tot 24.036 kon opleveren (voltijds, loopbaan van minder dan 43 jaar).

We schrijven ‘kon’ opleveren, want deze bonus zal geen lang leven beschoren zijn…Hij wordt al afgeschaft op 31 december 2025, zo staat in de programmawet. Je kan hem dus maximaal 1,5 jaar opbouwen.

Nieuwe bonus: wettelijke datum

De huidige bonus is bedoeld voor mensen die doorwerken na hun ‘vroegst mogelijke datum’. Je kan met vervroegd pensioen als je 65/64/63 jaar bent en 42 jaar gewerkt hebt; als je 62/61 jaar bent en 43 jaar gewerkt hebt; als je 60 jaar bent en 44 jaar gewerkt hebt.

Vanaf 2026 kan je geen bonus meer opbouwen als je doorwerkt ja je vroegst mogelijke datum. Er zal enkel nog een bonus worden toegekend aan wie doorwerkt na de wettelijke pensioendatum (dus na 66 jaar).