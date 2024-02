Pollenseizoen van start: eerste piek door els en hazelaar

Het pollenseizoen 2024 is begonnen, klinkt het dinsdag bij Sciensano. De eerste pollen van het jaar zijn afkomstig van de els en de hazelaar. “We kunnen de komende weken hoge pieken verwachten”, waarschuwt het gezondheidsinstituut.

De bloeiwijzen van de els en met name die van de hazelaar, ook wel ‘katjes’ genoemd, zijn al enkele weken waarneembaar, blijkt uit het nationale aerobiologische meetnet AirAllergy van Sciensano. Op dit moment blijven de pollenconcentraties van de planten in de lucht nog relatief laag vanwege de lage temperaturen, maar de komende weken zullen veel stuifmeelkorrels in de lucht worden verspreid.

“Ook al heeft de laatste vorstperiode ongetwijfeld een deel van de stuifmeelproductie beschadigd, elzen en hazelaars staan nu in volle bloei en hun stuifmeel zal massaal in de lucht vrijkomen over een kortere periode, zodra de omstandigheden voor verspreiding gunstig zijn”, meldt wetenschappelijk medewerker Astha Tiwari.

Opvallend is dat het vorige pollenseizoen van de els en de hazelaar ongebruikelijk vroeg begon, een fenomeen dat vaker voorkomt als gevolg van de klimaatverandering. De temperatuurstijging oefent druk uit op de voortplantingscyclus van bomen, wat resulteert in een vroegere en overvloedigere stuifmeelproductie, klinkt het. De iets latere start van het pollenseizoen 2024 gaat dan ook tegen de recente trend in.

De typische symptomen van een stuifmeelallergie zijn zeer uiteenlopend: prikkende, jeukende, tranende en rode ogen, niesbuien, verstopte neus, verstopte sinussen, lopende neus, ademhalingsproblemen, verlies van smaak- en reukzin, jeuk achterin de mond of in de keel. De symptomen kunnen makkelijk verward worden met bijvoorbeeld COVID-19, maar Sciensano wijst erop dat een allergie geen koorts of spierpijn veroorzaakt en dat de symptomen bij allergie meteen verschijnen en er dus geen incubatietijd is.

Het gezondheidsinstituut raadt allergiepatiënten onder meer aan eventueel een mondmasker te dragen, de neus te reinigen met fysiologisch water en de was niet buiten te drogen.