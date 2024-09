Sepsis maakt meer slachtoffers dan het verkeer en toch is het nog onbekend

Amper 1 op de 5 landgenoten weet dat sepsis een extreme reactie van het immuunsysteem op een infectie is en hoe je het kan herkennen. Nochtans is sepsis dodelijker dan borstkanker of het verkeer.

Patiëntenorganisatie Sepsibel ijvert al geruime tijd voor meer bewustwording en kennis van de symptomen van sepsis. Dat is broodnodig, nu een recente enquête door iVOX onthulde dat twee op de drie Belgen nog nooit van de ziekte had gehoord. Slechts 18 % weet wat deze levensbedreigende aandoening precies inhoudt. Bovendien blijken er opvallende regionale verschillen qua kennis over sepsis. Terwijl in Vlaanderen nog een kwart van de bevraagden de ziekte kan duiden, vallen de cijfers in Brussel terug tot 15 en in Wallonië slechts tot 6%.

Bovendien circuleert er nog steeds heel wat verwarring en associëren velen sepsis met een bloedvergiftiging, waardoor ze de ernst ervan verkeerd inschatten.

Wat gebeurt er wel?

Bij sepsis vindt een extreme reactie plaats van immuunsysteem van het lichaam op een gewone infectie. De ontstekingsreactie ontspoort als het ware en het lichaam verliest zijn grip op de eigen reactie. Dit kan in principe iedereen treffen, na infectie door een bacterie, virus, schimmel of andere. Sommige groepen lopen wel verhoogd risico zoals mensen met een verzwakt immuunsysteem of kort na een ingreep.

Zo kan je het herkennen

De ziekte kan heel uiteenlopende symptomen geven zoals slaperigheid, extreme rillingen, koorts, pijn, versnelde hartslag, lage bloeddruk, het uitblijven van de plas, ademhalingsmoeilijkheden en blauwe of paarse huidvlekken.

Zo’n 20 % van de patiënten haalt het niet, terwijl 40 % er blijvende beperkingen aan overhouden zoals amputatie van ledematen, orgaanschade, vermoeidheid of ademhalingsmoeilijkheden. In ons land alleen al gaat het om ontluisterende cijfers: zo treft de ziekte jaarlijks zo’n 41 000 mensen waarvan bij ruim 7600 de afloop fataal is.

Stille killer

Zonder behandeling leidt zo’n reactie snel tot orgaanfalen, septische shock en zelfs overlijden. Snelheid is daarbij cruciaal, weet ook sepsisoverlever Ilse Malfait die over haar ervaringen een bijzonder aangrijpend boek schreef. “Sepsis is een van de grootste stille killers wereldwijd en kan dodelijk zijn als het niet snel genoeg wordt herkend en behandeld.

Elk uur telt. Het gebrek aan kennis en bewustwording over deze ziekte kan letterlijk levens kosten. Door te focussen op preventie en vroegtijdige diagnose kunnen we veel sterfgevallen voorkomen. Mensen moeten niet alleen weten wat sepsis is maar ook de ernst van de aandoening begrijpen. We moeten dringend het bewustzijn over sepsis vergroten, om ervoor te zorgen dat mensen tijdig hulp zoeken.”

Nationaal actieplan

Na campages eerder dit jaar vroeg minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een wetenschappelijk rapport voor een national sepsisplan. Een expertengroep onder leiding van infectioloog prof. Erika Vlieghe (UZA) stelde zo’n rapport op dat richtlijnen bevat voor vroegtijdige herkenning en behandeling maar ook voor voorlichting en preventie. Zij pleit voor een brede nationale sensibliseringsactie die zowel het brede publiek informeert als zorgt voor permanente bijscholing voor zorgverleners.

Meer info: www.sepsibel.be