Vandenbroucke betreurt nieuw uitstel voor beslissing over Riziv-begroting

Ontslagnemend minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke betreurt het dat er geen kernkabinet bijeengeroepen werd over de Riziv-begroting. “Elke dag uitstel is een dag verloren om maatregelen te nemen die ongewenste ontsporingen in de uitgaven tegenhouden”, zegt hij. Volgens Sammy Mahdi ontloopt ontslagnemend premier Alexander De Croo zijn verantwoordelijkheid in het dossier.

De ontslagnemende federale regering gaf de onderhandelende Arizonapartijen twee weken geleden tot deze week maandag de tijd om over het Riziv-budget van 2025 te beslissen. Uittredend premier Alexander De Croo en de andere liberalen in de regering hakken de knoop liever niet zelf door, omdat het niet aan een regering in lopende zaken zou zijn om de begrotingsinspanning verder te verzwaren. De liberalen spreken van een meeruitgave van 2 miljard euro, al wordt dat bedrag elders genuanceerd.

In elk geval stelde De Croo maandag vast dat formateur Bart De Wever en co. nog geen vooruitgang geboekt hebben in het dossier. Hij wil De Wever nog wat meer tijd geven en annuleerde het kernkabinet van maandag. Later deze week, nadat de formateur bij de koning is langsgeweest, buigt de uittredende regering zich wellicht wel weer over het dossier.

Vicepremier Frank Vandenbroucke reageert in elk geval teleurgesteld. “De begroting voor de gezondheidszorg moet beslist worden om te garanderen dat er voldoende geïnvesteerd wordt in onze gezondheidszorg en dat de zorgverleners krijgen waar ze recht op hebben”, klinkt het op zijn kabinet. “Een beslissing is ook nodig om de begroting op het goede spoor te houden: elke dag uitstel is een dag verloren om maatregelen te nemen die ongewenste ontsporingen in de uitgaven tegenhouden.”

Vandenbroucke vreest “een strategie die als doel heeft om de begroting zeer zwaar te laten ontsporen, om er vervolgens met de botte bijl in te hakken”, zegt hij. Het beheerscomité van het Riziv heeft vorige week immers zelf al de groeinorm op 2,5 procent vastgelegd, maar als de regering geen beslissing neemt vallen ook de nodige besparingen voor volgend jaar weg. “Daarom moet nu ingegrepen worden. In het belang van iedereen”, concludeert Vandenbroucke.

Volgens CD&V-voorzitter Sammy Mahdi ontloopt De Croo zijn verantwoordelijkheid. “Ik denk dat het belangrijk is dat we op gezondheid middelen hebben om beleid te kunnen voeren. De administratie heeft gelukkig zelf al een aantal keuzes gemaakt, maar ik vind dat een regering in lopende zaken ook verantwoordelijkheden heeft en een premier ook, en die neemt hij niet.”