Vlaams Bijeninstituut waarschuwt voor aanvallen van Aziatische hoornaars

Het Vlaams Bijeninstituut (VBI) heeft de voorbije week vier meldingen ontvangen van ernstige steekincidenten door Aziatische hoornaars. Er is onder meer een kind gestoken. Het Instituut stuurt dinsdag een veiligheidswaarschuwing uit.

Drie van de vier meldingen die het Vlaams Bijeninstituut heeft ontvangen, waren afkomstig uit Scherpenheuvel. In die gemeente werd ook een kind gestoken dat zich in een speelhuisje bevond, zegt René De Backer van het VBI. Bij het vierde incident werd een gemeentearbeider in Genk gestoken.

Het VBI baseert zich voor de informatie op de meldingen van verdelgers, die na het steekincident ter plaatse worden gestuurd om de nesten weg te halen.

Het Vlaams Bijeninstituut heeft nu een waarschuwing uitgestuurd. Ouders krijgen het advies om het tuinhuis op de aanwezigheid van een nest te controleren voordat ze hun kinderen daarin laten spelen. De organisatie raadt mensen ook aan om voorzichtig te zijn wanneer ze in de tuin of in de natuur werken. Onder meer het snoeien van hagen houdt een risico in.

Het VBI zegt tot slot dat er momenteel meer nesten van de Aziatische hoornaar worden vastgesteld dan vorig jaar in dezelfde periode. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) bevestigt die vaststelling, maar heeft er in Het Nieuwsblad ook op gewezen dat die nesten dit jaar traag of helemaal niet tot ontwikkeling komen.

Het ANB wijst er ook op dat de laaghangende primaire nesten een hoger risico inhouden dan de grotere secundaire nesten, die later in de zomer tot stand komen en die vaak meer dan acht meter hoog hangen.