Vlaming leeft 15 maanden minder gezond door fijn stof

De gemiddelde inwoner van Vlaanderen blijft vijftien maanden minder lang gezond door blootstelling aan fijn stof. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Het gaat om cijfers van 2022. Dat jaar gingen in het Vlaamse Gewest door de impact van fijn stof potentieel 151 gezonde levensjaren verloren per 10.000 inwoners. Omgerekend naar de gevolgen op de volledige levensduur van de bevolking – bij een gemiddelde levensverwachting van 82,6 jaar – betekent dit dat een Vlaming gemiddeld vijftien maanden minder lang gezond blijft door blootstelling aan fijn stof.

Uit de cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat de impact van fijn stof nagenoeg hetzelfde bleef als in 2021. In 2020 was er nog sprake van 143 gezonde levensjaren per 10.000 inwoners die verloren gingen door fijn stof.

Vooral blootstelling op de lange termijn aan fijnstofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer (PM 2,5) heeft gevolgen voor de gezondheid. In 2022 waren die deeltjes goed voor maar liefst 97 procent van de totale gezondheidsimpact van fijn stof.

Fijn stof komt onder meer vrij in het verkeer. Vooral dieselmotoren stoten fijn stof uit, maar ook bandenslijtage of remmen veroorzaakt fijn stof. Ook in de industrie kan het vrijkomen, net als bij gezinnen die de houtkachel of open haard aansteken.