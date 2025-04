Warm eten ’s avonds, of liever niet?

In België hebben we de gewoonte om ’s middags koud te eten en ’s avonds warm. Maar is het omgekeerde eigenlijk niet beter?

Anders dan de Fransen of de Spanjaarden, zijn wij Belgen statistisch gezien geen grote fan van de lunch. Gemakshalve raffelen we onze middagpauze in een tiental minuten af met een belegd broodje of wat boterhammetjes. We eten liever ’s avonds warm. Nochtans gaat het gerucht dat zo’n complete maaltijd ’s avonds voor extra kilootjes zorgt en nefast is voor een goede nachtrust. Maar klopt dat ook? Tijd om feiten van fabels te scheiden! We nemen 3 hardnekkige misverstanden onder de loep.

’s Avonds warm eten maakt dikker

Het is niet zozeer het warme avondmaal zelf dat voor extra kilo’s zorgt, maar wel hoe we onze calorieën over de dag verdelen. We hebben de neiging om overdag licht te eten en ’s avonds uitgebreid en zwaar te tafelen. Daardoor stapelen de calorieën zich op op het moment dat we minder actief zijn. In werkelijkheid is het ideaal om zowel ’s middags als ’s avonds warm te eten. Uit studies blijkt zelfs dat warme gerechten beter verzadigen dan koude maaltijden. Zo eet je minder snel te veel!

Een warme maaltijd ’s avonds verstoort de spijsvertering

Helemaal niet! Onze eetgewoonten worden in grote mate bepaald door culturele en historische afspraken, zoals het aantal warme maaltijden per dag of het tijdstip waarop we deze nuttigen. Dat verschilt sterk van regio tot regio. Koken of bakken maakt het eten inderdaad makkelijker verteerbaar, dat klopt. Maar puur fysiologisch gezien is er geen enkele noodzaak om warm te eten. Anderzijds is er ook helemaal niets op tegen om ’s avonds of zelfs twee keer per dag warm te eten. Waar het vooral om draait, is de kwaliteit en de balans van de maaltijd — niet het moment waarop je eet.

Koude maaltijden zijn lichter en gezonder

Dat lijkt misschien logisch, maar het tegendeel is waar. Onderzoek toont aan dat wie koud eet, tot wel 30% meer calorieën opneemt dan iemand die warm eet. Bovendien heeft de “koude eter” vaker de neiging om na de maaltijd nog een dessert of snack te nemen, simpelweg omdat het verzadigingsgevoel minder sterk is. Heb je geen mogelijkheid om warm te eten? Combineer je koude maaltijd dan met een warme soep of sluit af met een kopje koffie of thee om sneller een voldaan gevoel te bereiken.

Warm eten in de avond hoeft helemaal geen probleem te zijn, zolang je op de porties en de samenstelling van je maaltijd let. Sterker nog, warme gerechten kunnen je helpen sneller verzadigd te raken en minder te snacken. Kies dus bewust voor een evenwichtige warme maaltijd, eventueel ook tijdens de lunch, en geniet zonder schuldgevoel!