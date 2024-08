Zeven tips op om voedselveiligheid ook bij hoge temperaturen te garanderen

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) komt maandag met zeven tips om bij deze warme temperaturen de voedselveiligheid te garanderen.

Hoge temperaturen zijn ideaal voor allerlei bacteriën. Word je liever niet ziek van al dat eten? Hier zijn enkele tips. Zo raadt het agentschap aan:

om een koelbox mee te nemen tijdens het winkelen.

om de boodschappen in een bepaalde volgorde te doen, te beginnen met droge voeding en diepvriesproducten als laatste te houden.

om elk type voedingsproduct op de juiste temperatuur te bewaren in de koelkast en restjes in afgesloten doosjes te bewaren.

Wie van plan is om een barbecue of etentje te organiseren, houdt best ook rekening met een aantal tips: