Ziekenhuizen kampen met chronisch tekort aan psychiaters

De psychiatrische afdelingen in ziekenhuizen vinden amper nog psychiaters. In een ziekenhuis in Namen is het zo erg dat de afdeling al een maand is gesloten. Dat schrijft De Standaard.

Op de psychiatrische afdeling van het Saint-Luc-ziekenhuis in Bouge bij Namen kunnen al meer dan een maand geen patiënten meer terecht. Na het vertrek van de voormalige psychiater van de afdeling is het ziekenhuis er niet in geslaagd een vervanger te vinden, schrijft De Standaard onder verwijzing naar La Dernière Heure.

Officieel mag de afdeling niet gesloten worden, omdat die nodig is om erkend te worden als algemeen ziekenhuis. Het personeel van de afdeling is verplaatst naar andere afdelingen en patiënten die binnenkomen, via de spoeddienst, worden daar behandeld en weer naar huis gestuurd.

Ook in enkele ziekenhuizen die De Standaard contacteerde, blijkt er een tekort aan psychiaters te zijn en raken vacatures niet ingevuld. Het gevolg daarvan is dat patiënten in gedwongen opname eerder dan gepland naar huis teruggestuurd worden, dat patiënten minder op consultatie mogen komen en dat er geen personeel is voor de wachtdiensten. “Er is een structureel probleem, dat dringend aandacht nodig heeft”, zegt Kirsten Catthoor, psychiater bij het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) aan de krant.

“Tien jaar geleden zou een vacature voor psychiaters binnen de maand voldoende kandidaten opleveren. Tegenwoordig duurt het maanden vooraleer ziekenhuizen een reactie krijgen”, aldus Catthoor.