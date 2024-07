Zo belangrijk is je nervus vagus

Heb jij weleens stilgestaan bij je zenuwstelsel? De kans is groot van niet, en toch kunnen bepaalde zenuwen meer invloed op je mentale én fysieke gezondheid hebben dan je denkt. De nervus vagus in het bijzonder. Wat heb je aan deze hersenzenuw? Volgens stressexpert Luc Swinnen kun je met oefeningen je nervus vagus versterken en daardoor een gezonder en rustiger leven leiden.

De nervus vagus is de belangrijkste hersenzenuw van het autonome zenuwstelsel. Deze zenuw verbindt namelijk ons brein met (bijna) al onze organen. Je hebt een linker en rechter nervus vagus, onder elk sleutelbeen. Het zenuwstelsel bestaat onder andere uit het centraal zenuwstelsel, waar de hersenen en ruggenmerg onderdeel van zijn. Het autonome zenuwstelsel regelt veel onbewuste processen in je lichaam, zoals de hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur. Ook dit deel van het zenuwstelsel valt weer onder te verdelen in twee delen: het orthosympathisch en parasympathisch zenuwstelsel. Die eerste is betrokken bij je reactie op stressvolle situaties, terwijl die laatste zorgt voor rust en herstel na zo’n stressreactie.

Polyvagaaltheorie

De nervus vagus is in de geestelijke gezondheidszorg in beeld gekomen door de polyvagaaltheorie. De Amerikaanse psycholoog en neurowetenschapper Stephen Porges, publiceerde daarover voor het eerst in 1994. Volgens deze theorie beïnvloedt stress en trauma het zenuwstelsel, wat samenhangt met psychische klachten. Porges legt in zijn publicatie uit dat de hersenen – als onderdeel van het centrale zenuwstelsel – de omgeving voortdurend op gevaar scannen. Dat ‘gevaar’ baseert het brein op ervaringen uit het verleden, bijvoorbeeld bij jeugdtrauma. Wanneer je brein en lichaam ingesteld staan op gevoelens van onveiligheid en spanning, kan dit je zenuwstelsel ontregelen. Daar kun je – volgens deze theorie – mentaal en fysiek last van krijgen.

Aan de slag met je nervus vagus

Betekent dit dat je je klachten maar moet ondergaan en dat er verder niets aan te doen is? Gelukkig niet, volgens stressexpert Luc Swinnen. Volgens hem kun je actief aan de slag gaan met je nervus vagus. In zijn boek Versterk je nervus vagus kun je met concrete tips en oefeningen problemen als stress, burn-out, trauma en een prikkelbare darm aanpakken. Maar je hoeft niet per se (grote) problemen te ervaren. Ook wanneer je een gezonder, rustiger en gelukkiger leven wilt, kun je met ‘de hulp van de nervus vagus goede ervaringen nóg beter maken’, aldus Swinnen.

Voorbeelden van oefeningen voor je nervus vagus zijn bijvoorbeeld:

– ademhalingsoefeningen

– meditatieoefeningen

– yogaoefeningen

– bewegingsoefeningen

Kortom, genoeg om mee aan de slag te gaan! En ben je nog niet overtuigd? Geen probleem, je weet nu in ieder geval dat je een nervus vagus hebt en dat er bepaalde oefeningen zijn die je kunt doen om je beter te voelen.

Meer weten? Versterk je nervus vagus, Luc Swinnen, uitg. Lannoo, EAN: 9789401484657.

Bron: Plusonline.nl