Zoek en meld de tijgermug!

Ze is klein, zwart-witgestreept, zowel overdag als ’s nachts actief en kan een reeks besmettelijke ziektes overdragen. Ziedaar de tijgermug die nu ook in ons land aan haar invasie is begonnen. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en Sciensano roepen iedereen op om mee op jacht te gaan.

Het muggenseizoen is officieel geopend. Dat betekent niet alleen vervelende muggenbeten van de gewone huissteekmug (culex pipiens), maar vooral uitkijken voor zijn meer gevaarlijke soortgenoot de tijgermug (aedes albopictus) . Deze laatsten zijn al geruime tijd gevestigd in zuiderse landen en ook in enkele buurlanden zoals Frankrijk. Jaar na jaar duiken ook steeds meer meldingen op van hun aanwezigheid in ons land. Vorig jaar onthulden meldingen van burgers en veldonderzoek dat de tijgermug op 25 plaatsen gespot werd, waaronder 7 parkings en 18 privétuinen. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2022. Dit jaar hebben onderzoekers bovendien al vastgesteld dat ze erin slaagden om te overwinteren in Aat en Kessel-Lo.

Meld de tijgermug

Via het MEMO+-project (Monitoring van Exotische Steekmuggen in België) houden Sciensano en het ITG de verspreiding van deze tijgermuggen nauwlettend in de gaten. Om zo weinig mogelijk beestjes te missen, doen ze een oproep aan alle burgers om mee op zoek te gaan. De meldingen van burgers zijn cruciaal om nieuwe locaties in kaart te brengen en gerichte beheersmaatregelen tegen dit ongedierte te nemen om zo de opmars ervan in ons land te vertragen. “De meldingen van tijgermuggen door burgers zijn waardevol. Ze hebben aangetoond dat de tijgermug elk jaar op een groter aantal plaatsen aanwezig is. Deze plaatsen zijn vaak niet echt toegankelijk voor de surveillance omdat het om privé-eigendommen in woonwijken gaat. Burgers zijn vaak de eersten die tijgermuggen ontdekken omdat ze overdag overlast ervaren wanneer ze tijd doorbrengen in hun tuin. Daarom willen we alle burgers vragen aandachtig te zijn”, zegt Javiera Rebolledo Romero, onderzoekster bij Sciensano.

Dengue- en zikavirus

Tijgermuggen zorgen in zuiderse landen al lang voor gezondheidsrisico’s omdat deze soort uitgerust is om zo’n 30 ziektekiemen over te dragen naar mensen. De belangrijkste ziekten die je vandaag in Europa via een beet van deze muggen kan oplopen zijn dengue (knokkelkoorts), chikungunya en het zikakoorts. Bij de meeste mensen geven die eerste 2 ziekten symptomen zoals koorts, spierpijn waarna ze herstellen, maar een deel houdt er langdurige klachten aan over. Zeker voor ouderen en mensen met een minder goed immuunsysteem is dit gevaarlijk. “Die virussen komen hier meestal binnen via reizigers die besmet zijn geraakt in de tropen maar die vaak geen symptomen vertonen. Terug thuis worden ze gebeten door een lokale tijgermug, die het virus doorgeeft aan een volgend slachtoffer. Het aantal gevallen neemt langzaam toe tot we evolueren richting een niveau waarop deze tropische ziekten bij ons endemisch gaan worden,” voorspelt medisch entomoloog en muggenexpert Bart Knols. Dat fenomeen wordt sterk aangewakkerd door de klimaatverandering waardoor tijgermuggen zich steeds beter en sneller kunnen vermenigvuldigen en virussen ook sneller tot ontwikkeling brengen. Die klimaatverandering zorgt bovendien voor een veel langer muggenseizoen dat zich in landen als Spanje nu al uitstrekt van april tot oktober.