Zware metalen in je water? Je dagelijkse thee kan helpen!

Goed nieuws voor theeliefhebbers! Een nieuwe studie van Northwestern University ontdekte dat thee niet alleen lekker smaakt maar ook een natuurlijke manier kan zijn om water te zuiveren.

De onderzoekers achterhaalden dat theebladeren zware metalen zoals lood en cadmium uit water kunnen verwijderen door adsorptie, een proces waarbij de metaalionen zich binden aan het oppervlak van de bladeren en daar vast blijven zitten. Hoewel het onderzoek niet bedoeld is om thee als waterfilter te promoten, onderstreept het wel hoe theeconsumptie op een passieve manier kan bijdragen aan een lagere blootstelling aan schadelijke metalen.

De wetenschappers testten verschillende populaire theesoorten, waaronder zwarte, groene, oolong, witte, kamille en rooibos thee. Ook onderzochten ze het effect van losse thee versus theezakjes en ontdekten ze zo dat de samenstelling van het zakje invloed heeft op het zuiveringsproces. Cellulose-theezakjes bleken het meest effectief, terwijl nylon zakjes nauwelijks metalen verwijderden en mogelijk zelfs microplastics afgaven.

Langer laten trekken

Daarnaast bleek de trektijd een cruciale factor: hoe langer de thee trekt, hoe meer metalen worden geabsorbeerd. Korte trektijden van slechts enkele seconden hebben nauwelijks effect, terwijl thee die langer dan vijf minuten trekt (of zelfs een nacht, zoals bij ijsthee) veel meer verontreinigingen uit het water haalt. De beste oplossing is om zelf een cellulose theezakje te vullen met losse biologische theebladeren en die vooraf te verkruimelen of een theezeef te gebruiken. De goedkopere thee uit de supermarkt bestaat overwegend uit gruis die snel bitter smaakt als je hem langer laat trekken. Daardoor is hij minder geschikt hiervoor.

Minder gezondheidsrisico’s

Gemiddeld kan een kop thee met een normale trektijd al 15% van het aanwezige lood verwijderen, wat op bevolkingsniveau mogelijk gezondheidsvoordelen oplevert.

Hoewel thee geen oplossing is voor ernstige watervervuiling, biedt deze studie nieuwe inzichten die nuttig kunnen zijn voor toekomstig onderzoek naar volksgezondheid en drinkwaterkwaliteit. Bovendien kan het een mogelijke verklaring bieden waarom theedrinkende populaties wereldwijd vaak een lager risico op hartziekten en beroertes hebben.