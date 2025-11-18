€ 24,99

Nadat ze de wereld meenam op de zoektocht naar zichzelf in Eat, Pray, Love, vertelt Elizabeth Gilbert nu hoe ze het verlies van Rayya verwerkte. In deze langverwachte memoires blikt ze in dagboekvorm terug op hun relatie. Wat begon als een hechte vriendschap groeide, na de diagnose van Rayya’s ongeneeslijke ziekte, uit tot een diepe liefdesband. Tegelijk worstelden de twee met verslavingen aan drugs en pijnstillers. Een rauw portret, met ruimte voor troost en levenswijsheid.