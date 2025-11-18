Lees- en/of cadeautips voor het eindejaar
Niets knusser dan een dekentje en een goed boek. Van meeslepende verhalen tot inspirerende non-fictie: dit zijn onze leestips. Voor lekker warme winterdagen of voor onder de kerstboom.
Het rampzalige bezoek aan de dierentuin – Joël Dicker
Het rampzalige bezoek aan de dierentuin – Joël Dicker
€ 22,99
Een schoolbezoek aan de dierentuin loopt uit op een catastrofe, maar niemand in het dorp weet wat er écht gebeurd is. Joséphine wist vanaf het begin dat het geen ongeluk was – de dagen ervoor gebeurden al vreemde en onverklaarbare dingen – en dus willen haar ouders het mysterie ontrafelen. Tijdens hun zoektocht ontdekken ze dat rampen zelden alleen komen. Joel Dicker levert een spannend én grappig familieboek waarin jong en oud zich op verschillende manieren herkennen.
The dinner party – Mathias Colpaert
The dinner party – Mathias Colpaert
€ 29,99
Chef Mathias Colpaert ontwikkelde voor dit boek zes originele en toegankelijke menu’s waarmee je sowieso je gasten verwent en jezelf paniekaanvallen bespaart. Dankzij praktische stappenplannen kan je ook als culinaire dummie met een gerust hart tien personen en meer laten aanschuiven. Naast klassiekers zoals nostalgisch zondags gebraad in een moderne variant vind je in dit boek ook inspiratie voor een Indisch festijn, zuiderse buffetten of een taco-avond.
Tot aan de rivier – Elizabeth Gilbert
Tot aan de rivier – Elizabeth Gilbert
€ 24,99
Nadat ze de wereld meenam op de zoektocht naar zichzelf in Eat, Pray, Love, vertelt Elizabeth Gilbert nu hoe ze het verlies van Rayya verwerkte. In deze langverwachte memoires blikt ze in dagboekvorm terug op hun relatie. Wat begon als een hechte vriendschap groeide, na de diagnose van Rayya’s ongeneeslijke ziekte, uit tot een diepe liefdesband. Tegelijk worstelden de twee met verslavingen aan drugs en pijnstillers. Een rauw portret, met ruimte voor troost en levenswijsheid.
Elke dag poëzie ik je liever – Annelies Belemans
Elke dag poëzie ik je liever – Annelies Belemans
€ 19,50
Uitspreken wat je voor je geliefden voelt, is niet altijd eenvoudig. Woorden van anderen kunnen helpen, zoals in deze prachtig vormgegeven gedichtenbundel over liefde. Annelies Belemans laat zich inspireren door teksten die ze tegenkomt in kranten en magazines, die ze knipt en puzzelt. Het resultaat zijn ontroerende, onverwachte en schattige poëtische ‘knipselzinnen’ die een ode brengen aan de liefde in al haar vormen. Zie graag en doe dat volop, zodat de liefde kan blijven groeien.
Boef, terug naar de natuur – Jana Elza Wuyts
Boef, terug naar de natuur – Jana Elza Wuyts
€ 22,99 (enkel bij Standaard Boekhandel)
Enkele jaren geleden adopteerden Jana en haar man een compleet onhandelbare zwerfhond uit Spanje, genaamd Boef. Met eindeloos veel liefde, bloed, zweet en tranen slaagden ze erin hem in hun mensenwereld te introduceren. Dankzij Boef ontdekken ze een oud berghuis in de Pyreneeën, wat hen deed besluiten een nieuw leven te starten in de natuur. Met Boef als gekke gids wagen de twee stadsmussen zich ‘Into the Wild’.
Wandelboek Onze Natuur Vlaanderen – Michaël Cassaert
Wandelboek Onze Natuur Vlaanderen – Michaël Cassaert
€ 27,99
Liefhebbers van de documentaire Onze Natuur kunnen met deze wandelgids zelf het fascinerende ‘wilde’ Vlaanderen exploreren. Aan de hand van twintig wandelingen weg van de platgetreden paden, treed je in de voetsporen van de documentairemakers. Afwisseling troef, want zowat alle biotopen tonen hun charmes: van bos tot heidegebied, van open ruimte tot stadsjungle en van zout- tot zoetwatergebieden. Bij elke route krijg je tips over welke dier-soorten je kan spotten.
Handboek voor zestigplussers – Wies Verbeek
Handboek voor zestigplussers – Wies Verbeek
€ 23,99
De 60ste verjaardag is voor velen een mijlpaal. Sommigen worden onrustig van het getal, anderen zien het als een kans om hun leven een nieuwe wending te geven. Vandaag zijn zestigers actiever, fitter en rebelser dan ooit. Tegelijkertijd rijzen er nieuwe vragen: welke gezondheidschecks zijn zinvol, welke financiële regelingen tref je best, en hoe wil je (later) wonen? Journalist Wies Verbeek, zelf net 60, zocht antwoorden op vragen die je zelf had willen stellen.
Chanson, een gezongen geschiedenis van Frankrijk – Bart Van Loo
Chanson, een gezongen geschiedenis van Frankrijk – Bart Van Loo
€ 17,50
Een alternatieve en bijzonder vermakelijke geschiedenis van Frankrijk, verteld aan de hand van zowel wereldberoemde als vergeten chansons: zo wordt de herziene en uitgebreide editie van Chanson omschreven. Natuurlijk passeren Gainsbourg, Piaf, Aznavour, Brel en andere iconen de revue, maar hun liedjes vormen vooral de aanleiding tot wonderlijke verhalen en ontroerende anekdotes. Wie meer wil, vindt op de bijhorende website afspeellijsten en video’s.