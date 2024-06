Adoptieouders uit ZOO Planckendael adopteren Frans monniksgierenkuiken

In het Breeding Centre achter de schermen van ZOO Planckendael gebeuren momenteel mooie dingen bij de monniksgieren. Kweekkoppel van de monniksgieren, Senior en Snowflake, adopteerden er een piepjong gierenkuiken uit Frankrijk.

Omdat de kweek van de kwetsbare monniksgieren belangrijk is, wordt in het kweekprogramma alles op alles gezet om zoveel mogelijk kuikens groot te brengen. Meestal leggen gieren in het voorjaar een ei en als dat niet bevrucht is of niet uitkomt, dan wagen ze zich later nog een keer aan een tweede. Bij de kweekkoppels wordt het eerste ei in de broedmachine gelegd uit voorzichtigheid en het tweede brengen ze zelf groot. “Wanneer het eerste ei uitkomt, zorgen wij enkele dagen voor het jong zodat het voldoende is aangesterkt om kennis te maken met zijn of haar adoptieouders die de zorg overnemen”, aldus verzorger Olivier.

Het is belangrijk om het gedrag van de koppels goed te observeren, daarom hangen er in het Breeding Centre in ZOO Planckendael ook drie camera’s in de buurt van elke nest. Zo kunnen de vogels ongestoord hun nesten bouwen, hun partnerband aanhalen en paren, hun ei leggen en het 52 dagen mooi warm houden en finaal hun kuiken goed voederen. En dat allemaal onder een waakzaam, wetenschappelijk oog. En als er geadopteerd wordt, kan het aanvaardingsproces goed gemonitord worden.

Ideale adoptieouders

Bij het koppel Snowflake en Senior zit de vrouw in haar post-reproductieve fase. Ze legt onbevruchte eieren, daarom krijgen ze altijd een dummy-ei om op te broeden zodat ze in broedconditie blijven. Hun broedzorg is perfect, ze zitten hun ei ijverig en geduldig warm te houden. En ze wisselen mooi af in hun belangrijke taak. Ze hebben in ZOO Planckendael zelfs al ervaring met het grootbrengen van verschillende fosterjongen. Daarom zijn ze dé ideale adoptieouders in heel Europa om dit kuiken met open vleugels te verwelkomen.

© ZOO Planckendael/Verzorger Frederik

Aanvaard of verstoten?

Na de reis van Frankrijk naar België werd het kuiken eerst nog goed gevoederd in de warme couveuse om dan na een aantal uren zijn plaats onder de vleugels van zijn adoptieouders in te nemen. En dan is het altijd even bang afwachten… zal het jong gevoederd worden of genegeerd? Of duwen ze het uit het nest? Dat was gelukkig buiten vrouwtje Snowflake gerekend. “Ze was meteen heel beschermend. Enkel pleegvader Senior moest even wennen aan zijn nieuwe rol. Bij zijn zorgbeurt nam hij het kuiken mee naar de uithoek van het grote nest. Een klein paniekske bij ons toen we op de camerabeelden geen kuiken in het centrum van het nest zagen liggen. Maar ondertussen heeft moeder monniksgier het terug overgenomen en ligt het kuiken mooi centraal te blinken en wordt het goed gevoederd. Dat moet binnen de 12 uur na de plaatsing gebeuren”, vertelt verzorger Olivier.

Als coördinator van het Europees kweekprogramma voor de monniksgieren neemt ZOO Planckendael al heel wat jaren actief deel aan de herintroductie van heel wat jonge dieren in de natuur. “Enerzijds willen we de dierentuinpopulatie op peil houden als back-up voor de populatie in de natuur, anderzijds willen we ervoor zorgen dat deze kwetsbare diersoort in Mallorca, Spanje, Frankrijk en Bulgarije opnieuw kansen krijgt.“