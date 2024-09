Antwerps Schoonselhof verwelkomt binnenkort ook overleden huisdieren

Binnenkort kan op de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof een overledene samen met zijn of haar overleden gezelschapsdier bijgezet worden in een columbariumnis. Op die manier krijgen de overledene en het overleden huisdier samen een mooie laatste rustplaats.

Dit voorjaar stemde het Vlaams Parlement een nieuw decreet dat het mogelijk maakt om de asurne van overleden en gecremeerde gezelschapsdieren samen met de overleden eigenaar te begraven of bij te zetten op een begraafplaats. Steden en gemeenten kunnen zelf bepalen op welke manier zij deze mogelijkheid aanbieden.

Aparte nissen

Schepen voor dierenwelzijn en voor stads- en buurtonderhoud Els van Doesburg is tevreden met dit nieuwe aanbod: “Nu het wettelijk mogelijk is om op onze begraafplaatsen ook onze trouwe metgezellen een plekje te kunnen geven, hebben we hier als stad natuurlijk meteen iets moois van gemaakt. In dit deel van het Schoonselhof eren en erkennen we de bijzondere band tussen mens en dier. En wie symboliseren die onvoorwaardelijke liefde en warme vriendschap beter dan de beeltenis van het Hobokense jongetje Nello en zijn hond Patrasche.”

Stad Antwerpen selecteerde hiervoor een apart gelegen en nog ongebruikt columbarium, waar enkel overledenen met hun overleden huisdier een laatste rustplaats krijgen. Op die manier kunnen andere overledenen niet zomaar naast het graf van een dier liggen, als ze dat niet willen.

Gratis

Andere manieren om samen met de as van een overleden gezelschapsdier te worden begraven worden in Antwerpen niet aangeboden. Voor een columbariumconcessie betaalt men zoals steeds het geldend concessietarief, maar de toevoeging van de asurne van gezelschapsdieren is gratis.