Brei mee aan de langste sjaal van België!

Een einde breien aan eenzaamheid, dat zou Damart graag doen. Samen met ambassadrice Ingeborg engageert Damart zich voor De Warmste Week. Daarbij roepen ze alle fans op om mee de langste sjaal van België te breien. Per ingezamelde sjaal doneert Damart 2 euro aan De Warmste Week.

Ook Damart vlamt dit jaar mee met De Warmste Week. Het merk wil het taboe rond eenzaamheid doorbreken – 1 op de 2 Belgen voelt zich soms eenzaam – en projecten steunen die mensen helpen om zich verbonden te voelen met onze samenleving.

Filiep Blontrock managing directeur bij Damart: “We komen in actie tegen eenzaamheid. En dat doen we graag op een manier die helemaal bij ons past, door warmte te geven. In negentig dagen willen we de langste sjaal van België creëren, door alle ingezonden sjaals met elkaar te verbinden. Zo kunnen we letterlijk en figuurlijk heel wat warmte schenken. We tellen al af naar De Warmste Week op ’t Zand in Brugge!”

Warme oproep

Tot 14 december kan je een of meerdere sjaals breien en binnenbrengen bij je vertrouwde Damart-winkel. Per ingezamelde sjaal doneert Damart 2 euro aan De Warmste Week.

“Hoe meer sjaals we samen kunnen schenken, hoe groter het steunbedrag. Al het geld gaat integraal naar het De Warmste Week-Fonds dat verschillende projecten steunt om mensen terug in hun kracht te zetten, zodat ze zich begrepen, aanvaard en vooral verbonden voelen”, vertelt Ingeborg, die als ambassadrice de Damart-campagne steunt.

Aan de slag dus, of je nu een beginnende breier of een pro bent! Door onze krachten te bundelen, breien we samen die langste sjaal zodat we iedereen met elkaar kunnen verbinden en niemand eenzaam hoeft te zijn. Heb je trouwens nog breiwol of breinaalden liggen die je zelf niet langer gebruikt? Doneer ze dan in een Damart-boetiek. Zo kunnen we ze doorgeven aan mensen die graag breien en kunnen helpen in de challenge van langste sjaal van België.”