De gevaren van de herfst voor jouw huisdier

Aangenaam licht, glinsterende bladeren … Herfst rijmt met boswandelingen, tot groot jolijt van onze honden! In mijn praktijk wijs ik echter vaak op de voorzorgsmaatregelen die je best treft tijdens dit seizoen, of je nu gaat wandelen of thuis blijft. Verschillende gevaren loeren immers om de hoek voor honden en katten.

Eerst en vooral: blijf je huisdieren beschermen tegen vlooien en teken, die ernstige ziektes kunnen overdragen. Vermijd jachtgebieden tijdens je wandelingen; elk jaar gebeuren daar heel wat ongevallen.

Laat je hond ook niet met dennenappels spelen omdat de schubben daarvan onverteerbaar zijn. (Wilde) kastanjes en eikels zijn irriterend of zelfs giftig voor het spijsverteringskanaal en veroorzaken braken, diarree en buikpijn. Ze kunnen ook de oorzaak zijn van een darmobstructie. Beschimmelde noten die je op de grond aantreft, bevatten neurotoxische stoffen.

Geef nooit paracetamol aan je huisdier.

En wist je dat vergifting door paddenstoelen nog vaak voorkomt bij viervoeters? Let dus op met giftige paddenstoelen maar ook met eetbare, zoals oesterzwammen of morieljes. Als je hond, ondanks je waakzaamheid, toch even aan je aandacht ontsnapt, geef hem dan iets lekkers zodat hij loslaat wat hij in zijn bek heeft zitten.

Probeer spelletjes met een stok te vermijden. Ze zijn immers gevaarlijk en kunnen ernstige blessures met zich meebrengen. Bepaalde bomen zijn bovendien giftig, zoals de witte paardenkastanje en de taxus.

Met de herfst doen ook die verdomde verkoudheden opnieuw hun intrede en is paracetamol het meest verkochte geneesmiddel. Geef dat echter nooit aan je huisdier en berg het veilig op want het is extreem giftig voor hen. Noteer, in geval van vergiftiging, indien mogelijk het uur en de hoeveelheid van het ingenomen gif en bel je dierenarts. •