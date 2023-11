Een op de acht bestuurders parkeert wel eens op gehandicaptenplaats

Een op de acht Belgische bestuurders zegt af en toe te parkeren op een plaats voor personen met een handicap. Dat blijkt volgens het verkeersveiligheidsinstituut Vias uit de jongste barometer de Franse Fondation Vinci Autoroutes.

Voor de Vinci-barometer worden telkens minstens 1.000 weggebruikers bevraagd in elf Europese landen, waaronder België. Dit jaar blijkt uit de peiling dat ongepast parkeergedrag bij Belgen erop vooruitgegaan is.

Zo geeft 13 procent van Belgische respondenten aan de auto af en toe te parkeren op een plaats voor personen met een handicap. Vorig jaar ging het nog om 10 procent.

Net geen kwart (24 procent) van de Belgische bestuurders parkeert naar eigen zeggen ook wel eens op een fiestpad (21 procent in 2022). Daarmee scoort België in de Vinci-barometer het slechtst van alle landen.

Het onterecht parkeren op zowel een gehandicaptenplaats als het fietspad is een overtreding van de tweede graad. Daaraan hangt een boete van 116 euro.

Daarnaast geven Belgen ook meer aan dat ze soms parkeren op plaatsen voorbehouden voor elektrische wagens (van 11 procent in 2022 naar 13 procent in 2023) of dubbel parkeren (van 22 naar 26 procent). Dat eerste is een eerstegraadsovertreding, met een boete van 58 euro, in het tweede geval is de graad van de inbreuk afhankelijk van de omstandigheden.