Een tafeltje voor mij en mezelf

Anne Vanderdonckt observeert de maatschappij, haar evoluties, haar vooruitgang, haar inconsistenties. Ze deelt met u haar twijfels, haar vragen, haar enthousiasme. En als ze ergens de draak mee steekt, dan is het met zichzelf.

Het begin van het jaar zet de deur open voor speculaties over de trends die de komende 365 dagen zullen bepalen. Die voorspellingen zullen nooit uitkomen, behalve misschien in beperkte kringen. De meest geloofwaardige speculaties zijn gebaseerd op ontwikkelingen die al aan de gang zijn en zich nog verder gaan ontvouwen. Dat is het geval met een sociaal fenomeen bestempeld als ‘2025’, dat niet vandaag is ontstaan maar dat morgen zal toenemen: alleen op restaurant gaan. We hebben het hier niet over eettentjes die ’s middags broodjes en spaghetti bolognese serveren, maar over echt goede restaurants met een menukaart die je pas begrijpt als je de gerechten, na een deskundige uitleg van de ober, ter plekke geproefd hebt.

Op restaurant gaan wordt beschouwd als een sociaal gebeuren. Alleen uit eten gaan past niet in de norm en, erger nog, het roept onze angst op om er verlaten uit te zien. Het is dus zeker niet evident om alleen te tafelen in het openbaar. Toch zou ongeveer 30 procent van de maaltijden op restaurant genuttigd worden door iemand die alleen aan tafel zit. Steeds meer restaurants spelen in op deze trend en bieden tables d’hôtes, plaatsen aan de bar of tafeltjes aan de rand van de zaal aan zodat de cliënt zich niet te midden van het kegelspel bevindt, wat bijzonder onaangenaam is.

Deze trend moet niet gezien worden als een lofzang van de asocialiteit of als een onvermijdelijke toename van de eenzaamheid, ook al weten we dat het steeds moeilijker is om vrienden te maken in een maatschappij die zich meer en meer op zichzelf terugplooit. En ook al bestaat 36 procent van de huishoudens vandaag uit één persoon (wat naar verwachting zal stijgen tot 60 procent tegen 2060).

30 procent van de maaltijden op restaurant worden genuttigd door mensen die alleen eten.

Achter deze trend gaat het verlangen schuil om te genieten van een moment voor jezelf. Waarom zou je jezelf een gastronomisch etentje ontzeggen als je niemand gevonden hebt om je die avond te vergezellen? Fans van alleen uit eten gaan beweren dat het een ongelooflijke smaakervaring is. Toen ik enkele weken geleden het geluk had om naar een heel goed restaurant te gaan in fijn gezelschap, beleefde ik een fantastische avond, maar ik herinner me bijna niets meer van wat ik naar binnen gespeeld heb, afgezien van dat ene spectaculaire gerecht. Ook de competente uitleg van de ober bij elke gang en elke wijn stoorde me eerder omdat ons gesprek er telkens door onderbroken werd.

Je ziet ook vaak koppels die tegenover elkaar aan tafel zitten en die zich vervelen. Eenzaam met elkaar. Waar is het plezier? Alleen gaan tafelen, zo zeggen psychologen, is bevorderlijk voor je mentale gezondheid. Het is een geprivilegieerd moment van introspectie. Je bekijkt mensen, je luistert, je proeft … Al je zintuigen staan op scherp. Eventueel kan je zelfs een goed boek meenemen om de wachttijden te overbruggen. Maar vooral: haal je telefoon niet boven.

Een andere trend, traditioneel aangekondigd door het bedrijf Pantone: de kleur van het jaar. In 2025 zal onze garderobe en ons interieur ‘Mokka Mousse’ zijn. De kleur van chocomousse, dus. Zoals het hoort heb ik het dessert voor het einde gehouden ... ●