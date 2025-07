Extra aandacht voor dieren bij grote hitte

Niet enkel mensen hebben te lijden onder de extreme temperaturen. Dieren zijn nog vaker het slachtoffer omdat zij vaak afhankelijk zijn van mensen om zich te kunnen verdedigen tegen de hitte.

Hittegolven en warme zomerdagen brengen een verhoogd risico op gezondheidsproblemen voor onze viervoeters, vooral honden. Oververhitting is een van de meest voorkomende problemen.

Herken de symptomen van oververhitting

Let op de volgende signalen. Wanneer een dier het te warm heeft,

worden de slijmvliezen (binnenkant mond, oogleden) rood,

het dier voelt heet aan,

ademt snel,

wil vaak niet eten

en is lusteloos.

Bij honden: ze kunnen gaan braken.

Bij vogels: ze zitten vaak met hun veren gespreid en hun snavel open.

Stijgt de lichaamstemperatuur van een dier te veel, dan kan het dier een hitteshock krijgen. Dit herken je aan een snelle hartslag en ademhaling, en niet of nauwelijks reageren op prikkels. In dat geval moet je meteen de dierenarts bellen en beginnen met koelen!

Wat kun je doen?

Breng het dier naar een koele plek.

Zorg voor vers drinkwater.

Honden, katten, konijnen en knaagdieren kun je nat maken. Doe dat vooral bij de kop, oren, hals, de buik en poten.

Gebruik geen ijskoud water, daardoor trekken bloedvaten samen en wordt het nog moeilijker om lichaamswarmte kwijt te raken.

Honden: extra gevoelig voor hitte

Een oververhitte hond heeft warme oren en voetzolen, rode slijmvliezen, bloederige en zwarte diarree, gaat kwijlen en hijgen, reageert niet goed op aanspreken en kan meestal nauwelijks nog lopen.

Wat kun je doen?

Zorg ervoor dat je hond bij warm weer een plek in de schaduw heeft.

Geef regelmatig voldoende vers drinkwater.

Als je hond van zwemmen houdt, is dat een prima manier om af te koelen (let wel op voor vijvers of waters waar blauwalg voorkomt). Doe waterspelletjes met je hond of geef hem zijn eigen zwembadje.

Er zijn voor honden ook speciale koelproducten te krijgen, zoals een koeltematje of koeltehalsband. Zorg er wel voor dat de hond niet op het materiaal kauwt, dus gebruik het alleen als je een oogje in het zeil kunt houden.

Bij honden met een dunne vacht, kun je het beste de dunbehaarde plekken insmeren met zonnebrandcrème

Vermijd een muilkorf. Dit belemmert het hijgen van de hond waardoor hij zichzelf niet kan verkoelen.

Verwen je hond met verfrissende snoepjes zoals yoghurt, groenten en fruit. Veel honden vinden meloen heerlijk. Geef nooit druiven of avocado want deze zijn giftig voor honden.

Maak geen lange wandelingen of ga niet fietsen met je hond in de hitte, maar plan deze aan het begin of einde van de dag

Let op met geasfalteerde banen. Bij een temperatuur van 25°C loopt de temperatuur van het asfalt al snel op tot meer dan 50°C. De eeltkussentjes van de hondenpoten kunnen daar niet tegen. Geef de voorkeur aan gras of niet-geasfalteerde wandelpaden doorheen het bos.

Laat je hond nooit in de auto achter, waar de temperatuur razendsnel kan oplopen. Zelfs een schaduwplek en open raam voorkomen niet dat hij uitdroogt. Dit kan al na 10 minuten fataal zijn!

Katten: zelfstandig, maar niet onkwetsbaar

Een kat die oververhit raakt, heeft last van één of meer van deze symptomen:

futloosheid

kwijlen

hijgen of snel ademen

weinig of niet willen eten

braken

een lichaamstemperatuur van boven de 39 graden

Net als honden kunnen katten hun warmte alleen kwijt door hun voetzooltjes en door te hijgen.

Wat kun je doen?

Meestal zoeken katten zelf een koeler plekje op. Als dit niet lukt, zorg er dan voor dat je kat in de schaduw kan liggen of naar binnen kan en dat er voldoende vers drinkwater klaarstaat. Doe eventueel enkele ijsblokjes in het drinkwater om het lekker koel te houden.

Konijnen

Hygiëne is bij konijnen in de zomer extra belangrijk. Bij warm weer overlijden er regelmatig konijnen aan de huidmadenziekte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de groene vleesvlieg die eitjes legt in aangekoekte uitwerpselen of vies ruikende vacht. De maden van de vlieg veroorzaken bloedvergiftiging en zonder een snelle behandeling door de een dierenarts, kan het konijn binnen twee dagen overlijden.

Wat kun je doen?

Zorg ervoor dat het konijnenhok niet in de zon staat. Zet eventueel een parasol of partytent open.

Je kunt zelf koelelementen maken door plastic flessen 2/3e met water te vullen en in de vriezer te leggen (geen glazen fles, die kan barsten). Leg de fles in het hok, gewikkeld in een oude theedoek, zodat het konijn zijn neus niet kan verwonden aan de ijskoude fles.

Een buitenhok kan je koelen door een nat wit laken over het hok (dat in de schaduw staat) heen leggen.

Bron: Nederlandse Dierenbescherming