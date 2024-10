Geen pauze voor de menopauze

Anne Vanderdonckt observeert de maatschappij, haar evoluties, haar vooruitgang, haar inconsistenties. Ze deelt met u haar twijfels, haar vragen, haar enthousiasme. En als ze ergens de draak mee steekt, dan is het met zichzelf.

Tussen de ontelbare mails die ik elke dag krijg, zat deze: “Womanizer, marktleider in het seksuele welzijn van vrouwen, onthult een nieuw nationaal onderzoek naar het best bewaarde geheim om de symptomen van de menopauze onder controle te houden: masturbatie.” Het doel is uiteraard om meer seksspeeltjes te verkopen in een groeiende markt. Je ziet welke kant het opgaat.

Toen ik pas begon te werken bij Plus Magazine, iets meer dan twintig jaar geleden, zette de redactie titels op de cover als ‘Gezondheid, vrouwenkwesties’. Dat kon vele zaken betekenen, maar het ging gewoon over de menopauze, die inderdaad enkele problemen met zich meebrengt. Kortom, het magazine sprak over dingen zonder ze te benoemen, in de veronderstelling dat de lezers, die vooral niet gechoqueerd mochten worden, het wel zouden begrijpen. Hopelijk.

Waarom rond de pot draaien, vooral wanneer je, zoals Plus Magazine, expert ter zake bent? Ik heb het dus ‘aangedurfd’ het woord menopauze op de cover te zetten. De grote bazen van toen, niet enkel mannen, huiverden. De lezers en lezeressen zagen er geen graten in. En die ‘stoutmoedigheid’ werd nooit meer in vraag gesteld.

Het moet gezegd dat ‘menopauze’ vroeger een scheldwoord was. Ik denk niet dat dat helemaal verdwenen is, maar de politieke correctheid verbiedt tenminste om het zo te gebruiken.

2024. In geen tijd veroverde de menopauze de media. Magazines, dagbladen, boeken (typ boeken + menopauze in in een zoekmachine en je kan met de resultaten een volledige bibliotheek vullen), podcasts, Instagram, Facebook, (komische) theaterstukken (F*** You, Vapeurs 1, 2, 3 & 4) … En nu zelfs een televisiereeks op VRT 1 (Menopauzia). Iedereen heeft eindelijk begrepen dat de 50-plussers steeds talrijker worden, dat deze vrouwen (we hebben het hier over vrouwen) lezen, kopen, kijken, consumeren, dat ze een nieuw te veroveren publiek vertegenwoordigen. Des te meer nu de vrouwen die 20 jaar geleden 30 jaar waren, nu de 50 bereikt hebben en niet van plan zijn om uit de spotlights te stappen. En wat levert betere inspiratie op dan jijzelf?

Er hebben, op het vlak van gezondheid, altijd trending onderwerpen bestaan. En dat is prima, want bepaalde mensen vinden misschien eindelijk een verklaring, of zelfs een oplossing, voor hun pijn of gedrag. In het geval van de menopauze neemt het kunnen identificeren van de symptomen mogelijk je bezorgdheden weg of het voorkomt dat je in een verkeerd medisch traject verzeild raakt.

Het gevaar is dat het etiket ‘menopauze’ te snel geplakt wordt op elk probleem dat een vrouw van rond de vijftig treft. Een beetje zoals wanneer je buikpijn hebt en je te horen krijgt: da’s van de stress. Ja, misschien. Maar misschien ook niet. Het gevaar is ook dat deze buitensporige economische en mediatieke interesse in de menopauze het beeld van de 50+-vrouw, in een maatschappij waar ageism nog welig tiert, reduceert tot een karikatuur van opvliegers, vaginale droogheid en huilbuien. Je zou van minder vapeurs krijgen! ●