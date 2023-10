Gorillamannetje Matadi onverwacht overleden in Antwerpse Zoo

Zoo Antwerpen heeft onverwacht afscheid moeten nemen van gorillamannetje Matadi. De zilverrug, de leider van de gorillagroep in de Zoo, bezweek volgens de dierentuin aan een ernstige virale en bacteriële luchtweginfectie.

Matadi was nog maar 20 jaar oud, maar voelde zich volgens de Zoo al geruime tijd niet goed. Ook de vrouwtjes van de groep hadden last van verkoudheidssymptomen. “Matadi snotterde, hoestte regelmatig en was kortademig”, klinkt het bij de Zoo. “De dames waren snel aan de beterhand, maar bij Matadi hielden de klachten aan. Hij voelde zich slap en at niet.”

Een duidelijk signaal voor dierenarts Jonas om meteen in te grijpen. Hij omschrijft Matadi als een zorgzame gorilla. “Tijdens de behandeling zocht hij contact en reageerde niet agressief. Hij kwam naast mij zitten, op ongeveer een meter afstand, terwijl de meeste dieren zouden weglopen,” zegt dierenarts Jonas Spruyt.

Toch ging de gezondheid van Matadi plots pijlsnel achteruit. Een hartmassage en meerdere reanimatiepogingen, samen met collega’s van de Universiteit Gent konden de hartslag helaas niet normaliseren. Matadi overleed in het bijzijn van al zijn verzorgers.

Alle gorilla’s kregen de kans om uitgebreid afscheid te nemen van dit innemend dier dat -ondanks zijn stoer uiterlijk- een bijzonder zorgzame en lieve papa was voor zijn dochters Thandie en Vizazi. Wie van de vrouwtjes nu het leiderschap zal overnemen, valt af te wachten.

Het lichaam van Matadi wordt naar de Universiteit Gent overgebracht voor een autopsie en wetenschappelijk onderzoek. “Op deze manier kan onze geliefde zilverrug toch nog veel betekenen voor de wetenschap en de diergeneeskunde in het bijzonder, nu en in de toekomst”, klinkt het.