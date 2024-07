Het Nationaal Park Hoge Kempen wil toegankelijker worden voor rolstoelgebruikers

Rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn, kunnen voortaan met een rolstoeltrekker, een offroad rolstoel en de hulp van een ranger wandelingen maken langs de onverharde paden van het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen. Het gaat om een primeur in de Benelux.

De 55-jarige Maasmechelaar Wannes Smeets, die sinds 2013 verlamd is door een dwarslaesie, is gangmaker van het project. Hij leerde de Swiss Trac-toestellen, aankoppelunits voor handbewogen rolstoelen, kennen tijdens in Tirol. “Andere mensen kwamen terug met mooie vakantiefoto’s van wandelingen in de bergen, maar bij mijn gezin ging dat niet meer. Totdat ik in een hotel in het Kaunertal in Tirol de toestellen leerde kennen. Het ontroerde mij dat ik met onze dochter Stella mee op wandeling kon en toegang had tot onverharde paden. Deze ervaring van mijn bergwandelingen wilde ik ook in Maasmechelen mogelijk maken”, zegt Smeets.

Hij vond steun bij het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en bij de gemeente Maasmechelen. De gemeente financierde de aankoop van twee rolstoeltrekkers en twee offroad rolstoelen. “Het is fantastisch dat rolstoelgebruikers vanaf deze zomer het Nationaal Park op een avontuurlijke manier kunnen beleven. Maasmechelen is immers het natuuroplaadpunt van de Euregio”, zegt de Maasmechelse burgemeester Raf Terwingen (CD&V). Volgens Johan Van Den Bosch, coördinator van het Nationaal Park Hoge Kempen, blijft een inclusief park voor elke bezoeker een streven voor de toekomst.

Via www.nationaalpark.be zijn de rolstoelen en -trekkers op huurbasis beschikbaar. Een ervaren ranger van het Nationaal Park begeleidt de wandelingen. De huur bedraagt 20 euro per dag. Inwoners van Maasmechelen krijgen een korting van 50 procent. De toestellen halen een snelheid van zes kilometer per uur.