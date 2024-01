Hoe je van feestmodus terug naar werkmodus overschakelt

Voor velen is de kerstvakantie een prachtige tijd van warmte, feesten en quality time met familie. Nu de eindejaarsfeesten achter de rug zijn, komt het gewone leven stilaan weer op gang. Hoewel je na deze rustperiode ongetwijfeld hernieuwde energie hebt, kan de stap terug naar kantoor toch lastig zijn. Hoe zorg je ervoor dat je na het kerstverlof met een gemotiveerd en positief gevoel terug aan het werk gaat? Staffing specialist Walters People deelt zes nuttige tips.

Na een periode van ontspanning is het normaal dat je je normale werkritme even kwijt bent. Wees daarom niet te streng voor jezelf. Begin op je eerste dag rustig en pak je taken geleidelijk weer op. Start met eenvoudige taken om terug in de workflow te komen en bouw langzaam op naar grotere verantwoordelijkheden. Dit helpt om je minder overweldigd te voelen en geeft direct een gevoel van vooruitgang.

Gezelligheid troef

Als je bureau nog steeds in chaos is achtergelaten door de drukke dagen voor je vakantie, neem dan even de tijd om het op te ruimen. Orden je werkplek opnieuw en voeg persoonlijke details toe, zoals een mooie plant, geurkaarsen of bloemen. Dit helpt om de overgang van vakantie naar werk soepeler te maken en laat je tijdens het werk nog steeds genieten van de warme sfeer.

Leuke babbels

Je hebt je collega’s al een tijdje niet gezien, dus plan wat informele momenten in om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en te vertellen hoe de festiviteiten zijn verlopen. Het delen van vakantie-ervaringen creëert een ontspannen sfeer op kantoor en helpt je snel weer betrokken te voelen bij je team.

Voldoende ontspanning

Vakanties zijn voor ontspanning bedoeld, maar dit betekent niet dat je je gezinsleven na de vakantie weer moet verwaarlozen. Een gezonde balans tussen werk en privé is het hele jaar door cruciaal. Gelukkig zijn veel vakantie-activiteiten ook na werktijd of in het weekend te genieten. Ijsschaatsen, een warme chocolademelk gaan drinken of een dagje gaan shoppen tijdens de solden ... mogelijkheden genoeg!

Daag jezelf uit

Vraag je leidinggevende naar nieuwe projecten om aan deel te nemen na je vakantie. Een nieuwe uitdaging zal je enthousiasme en motivatie verhogen en voorkomt het gevoel van in een sleur terecht te komen.

Wees positief

Stimuleer een positieve instelling tijdens de eerste werkdagen na de vakantie. Denk aan de vaardigheden die je kunt ontwikkelen, de boeiende projecten waaraan je kunt werken en de voldoening die je eruit kunt halen. Maak tijdens de lunchpauze een wandeling – beweging stimuleert namelijk endorfine, het ‘gelukshormoon’. Zo versterk je je positieve mindset en maak je de terugkeer naar het werk een stuk aangenamer!