Op 1 maart wijzigen de openingsuren van de loketten in bijna alle stations

In nagenoeg alle treinstations waar nog loketten zijn, wijzigen de openingsuren vanaf 1 maart. Er zijn maar vier stations waar er helemaal niets verandert.

Zo zullen in 33 stations de loketten niet meer in het weekend open zijn, zoals in Aalter, De Panne, Diest, Geel, Genk, Ieper, Sint-Truiden en Waregem. In andere stations sluiten de loketten op zondag (Denderleeuw, Halle, Oudenaarde, Tienen...), of zijn ze tijdens de week alleen nog ’s ochtends open (onder andere Aalst, Aarschot, Denderleeuw, Dendermonde, Hasselt, Herentals, Lier, Mol, Oudenaarde, Tienen, Turnhout en Zottegem).

In enkele stations verschuiven de openingsuren, maar blijven de loketten even lang open per dag tijdens de week. Dat is het geval in onder meer Blankenberge, Eeklo, Neerpelt, Spa en Tongeren.

In de andere stations worden de openingsuren ingekort. Vaak gaan de loketten ’s ochtends later open of sluiten ze ’s avonds vroeger de deuren. Zo zullen er in geen enkel station na 20 uur nog loketten open zijn, behalve Brussel-Zuid. In grote stations als Antwerpen-Centraal, Brugge, Brussel-Noord, Brussels Airport, Gent-Dampoort, Gent-Sint-Pieters en Leuven zullen de loketten op weekdagen dagelijks minstens twee uur minder bemand zijn.

NMBS verwijst voor de ingrepen naar “de forse toename van de digitale verkopen”. Zo wordt nog maar 10 procent van de tickets aan een loket gekocht, waar dat in 2015 nog de helft was. Toen waren er wel nog meer stations met loketten.

Er worden in maart voor alle duidelijkheid in geen enkel station loketten volledig gesloten. Ook de wachtzalen blijven toegankelijk en waar er assistentie is voor personen met beperkte mobiliteit, blijft die behouden.