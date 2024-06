Oproep getuigenis: Werd jij al slachtoffer van online oplichting?

Steeds meer mensen worden slachtoffer van een vorm van online fraude. Voor een reportage in Plus Magazine zijn we op zoek naar mensen die hierover – al dan niet anoniem- willen getuigen.

Online fraude kan gaan om phishing, oplichting via online verkoop, beleggingsfraude tot valse vrienden die zich via sociale media aandienen. De psychologische gevolgen bij de gedupeerden zijn vaak verstrekkend. Voor een reportage in Plus Magazine zijn we op zoek naar mensen die hierover – al dan niet anoniem- willen getuigen. Stuur je verhaal en je gegevens door aan kari.van.hoorick@plusmagazine.be en we gaan ermee aan de slag.