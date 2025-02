Schotland denkt aan klimaatoplossing uit de oude doos: de wolf

De herintroductie van de wolf in Schotland zou de enorme bossen van weleer kunnen doen terugkeren, stelt nieuw onderzoek. En die bossen kunnen jaarlijks een miljoen ton CO2 opslaan.

Schotland staat bekend om zijn weidse, kale landschappen, maar die zijn helemaal niet natuurlijk. Sinds de wolf er ruim twee eeuwen geleden werd uitgeroeid, hebben edelherten geen natuurlijke vijanden meer.

De populatie is er inmiddels uitgegroeid tot zo’n 400.000 dieren, en die vreten alle jonge boompjes op. Het gevolg: Schotland heeft tegenwoordig een van de laagste niveaus van inheems bos in heel Europa, met slechts 4 procent van het land bedekt.

167 wolven

Een herintroductie van de wolf mag dan wel veel tegenstand oproepen, maar het heeft wel veel voordelen, stelt onderzoek onder leiding van de Universiteit van Leeds. De wetenschappers modelleerden de impact die wolven zouden hebben in grote Schotse natuurgebieden zoals de Cairngorms en de Highlands.

Daaruit blijkt dat een populatie van zo’n 167 wolven genoeg zou zijn om de populaties edelherten te reduceren tot een niveau waarop bomen op natuurlijke wijze zouden kunnen regenereren. Dat heeft niet alleen een positieve impact op de natuur: die groeiende wouden zouden jaarlijks een miljoen ton CO2 opnemen.

Natuurlijke oplossing

Elke wolf is zo goed voor de opname van 6080 ton CO2 per jaar, en dat is ook in harde ponden uit te drukken: zo’n 185.000 euro per dier. De cijfers zijn te lezen in het tijdschrift Ecological solutions and Evidence.

“We moeten kijken naar de potentiële rol van natuurlijke processen zoals de herintroductie van soorten om onze gedegradeerde ecosystemen te herstellen”, zegt geograaf Dominick Spracklen. “Die kunnen op hun beurt co-voordelen opleveren voor het herstel van klimaat en natuur.