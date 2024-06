CM waarschuwt leden voor (online) fraude

CM Gezondheidsfonds vraagt haar leden om aandachtig te zijn voor on- en offline fraudeurs die zich voordoen als medewerkers van CM. Het gaat om oplichters die geld, persoonlijke gegevens of wachtwoorden proberen bemachtigen in naam van CM. Dit gebeurt voornamelijk via e-mail, maar ook via telefoon en WhatsApp en uitzonderlijk zelfs aan de deur.

Kris Van den Avijle, directeur Dienst- en Hulpverlening CM Gezondheidsfonds: “Je wordt gevraagd om dringend persoonlijke gegevens of een wachtwoord aan te passen, om dringend een online betaling te doen of soms zelfs om software te downloaden. CM vraagt nooit om dit te doen: niet via e-mail, sms, WhatsApp of telefoon. CM komt hier ook niet voor aan de deur. We vragen onze leden dus om goed uit te kijken en hier zeker niet op in te gaan.”

Het merendeel van de fraudegevallen zijn pogingen om via e-mail logingegevens en persoonsgegevens te bemachtigen.

Zo kan je valse e-mails herkennen

– Het e-mailadres van CM eindigt op @cm.be of @info.cm.be (bijvoorbeeld cm@info.cm.be , no-reply@cm.be ).

Je kan het e-mailadres waar de mail vandaan komt als volgt checken: Laptop/pc: beweeg de muis over de naam van de afzender. Smartphone/tablet: hou je vinger een seconde op de naam van de afzender in de mail. Dan verschijnt het gebruikte e-mailadres.

– Een link in een CM-mail gaat naar de site www.cm.be , mijn.cm.be of campaigns.cm.be, niet naar andere sites. Klik dus niet zomaar op een link of bestandsbijlage. De link controleer je op dezelfde manier als het emailadres.