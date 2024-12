Dit waren de trending Google- zoektermen van 2024 in België

Aan het einde van het jaar blikt Google traditiegetrouw terug op de trending zoekopdrachten in België van het voorbije jaar. Dat zijn de zoekopdrachten die de sterkste stijging kenden in vergelijking met 2023.

Het Europees kampioenschap voetbal voor mannen stond bovenaan de lijst van de trending termen, gevolgd door de Africa Cup of Nations (CAN) en de Olympische Spelen. Muzikant Joost Kleins liedje ‘Europapa’ trok veel aandacht, terwijl zijn diskwalificatie tijdens het Eurovisiesongfestival hem eveneens veel aandacht opleverde. Verder zochten veel Belgen naar de populaire Chinese online marktplaats Temu.

Hoe? Wat? Waarom?

Zoals elk jaar zochten Belgen ook in 2024 antwoorden op hoe-, waarom-, en wat-vragen. Politiek stond daarbij hoog op de agenda, met veelgestelde vragen als: “hoe stemmen?”, “wat gebeurt er als je niet gaat stemmen?”, “wat is Vivaldi?” en “waarom stapte Conner Rousseau op als voorzitter?”. Binnen de categorie bekende Belgen pronken dan ook vooral politici bovenaan de lijst, met Petra De Sutter (Groen), Melissa Depraetere (Vooruit) en Bart De Wever (N-VA) die de top drie domineren. Daarnaast waren Belgen benieuwd naar leuke weetjes zoals “hoe groot is Jens Dendoncker?” en “waarom zijn cornflakes uitgevonden?”. Ook sportvragen kwamen vaak voor, bijvoorbeeld “hoe laat speelt België?” en “waarom draagt Mbappé een masker?”.

Sport

Toch staat de Franse voetballer Kylian Mbappé niet in de top 10 van trending atleten in 2024, vermoedelijk omdat elk jaar regelmatig naar hem wordt gezocht. Dat is anders voor de Spaanse voetballer Lamine Yamal, de winnaar van de European Golden Boy Award 2024. Samen met de Algerijnse boksster Imane Khelif, die goud won op de Olympische Spelen in het boksen voor vrouwen (-66 kg), en de Belgische zevenkampster Nafi Thiam, die voor de derde keer op rij het gouden plak won op de Olympische Spelen, vormt hij de top drie van trending sporters. Wat sportevenementen betreft, stonden het Europees kampioenschap voetbal voor mannen en de Africa Cup of Nations bovenaan, gevolgd door de wielerwedstrijd Tour de France, het tennistoernooi Roland Garros en de Olympische Spelen.

Beroemdheden

Na Joost Klein, ook de trending muzikant van 2024, staat de Britse prinses Kate Middleton bovenaan de lijst van internationale beroemdheden, nadat ze dit jaar haar kankerdiagnose bekendmaakte. Ook de Amerikaanse presidentskandidaten waren een veelbesproken onderwerp, met Donald Trump net boven Kamala Harris in deze lijst met trending zoekresultaten. De Franse The Voice-ster Kendji Girac was eveneens trending, nadat hij zichzelf verwondde met een schotwond. In de categorie muzikanten staat Kendji dan ook op de tweede plek, gevolgd door de Nederlandse Raven van Dorst, die dit jaar meedeed aan De Slimste Mens ter Wereld, en One Direction. Die laatste is het effect van het overlijden van ex-bandlid Liam Payne, die binnen de categorie overleden persoonlijkheden bovenaan staat, na Frans acteur en filmproducent Alain Delon.

Film

De films Beetlejuice en Saltburn zijn dit jaar de top trending films. Ook Oppenheimer, die vorig jaar volgens de ranking in de zoekresultaten de ‘Barbenheimer’-strijd won, blijft populair, net als Dune 2 en Inside Out 2. Daarnaast waren tv-shows zoals Ex on the Beach, Kamp Waes en Expeditie Groenland dit jaar grote favorieten van Belgen.