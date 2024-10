Onmisbare VPN

Volgens een enquête van het softwarehuis NordVPN weet slechts 53% van de Belgen wat een VPN is en maakt amper 20% er gebruik van. Die cijfers liggen ver onder het internationale gemiddelde.

Als je met de auto op de snelweg rijdt, ben je een min of meer anoniem individu en beperkt je activiteit zich (althans in theorie) tot het besturen van je voertuig. Voor een eventuele toeschouwer is dat weinig spectaculair of interessant. Maar op de informaticasnelweg, zeg maar het internet, is de situatie helemaal anders: wanneer je online shopt, je bankrekening raadpleegt of foto’s of berichten uitwisselt, laat je altijd sporen achter waarmee anderen je kunnen identificeren. Anderen, zoals hackers die uit zijn op je persoonsgegevens of op toegang tot je financiën.

Telkens als je op het web surft, loop je gevaar. Dat kun je beperken, maar nooit helemaal uitschakelen, door een VPN te gebruiken. Wat vooral aanbevolen is als je een publiek wifinet gebruikt (café, ziekenhuis, hotel, luchthaven …).

IP-adres identificeert je toestel

Wanneer je een opzoeking op het internet doet of een bestelling op Amazon plaatst, identificeer je jezelf via je IP-adres. Elke pc op de planeet (en elke tablet of smartphone, elk ander geconnecteerd apparaat) heeft zo’n adres. Het telt ofwel een tiental cijfers in groepen van 2 of 3, gescheiden door een punt (IPv4), ofwel een reeks van 31 alfanumerieke tekens, gescheiden door een dubbelepunt (IPv6). Elk IP-adres is uniek en maakt het mogelijk je apparaat te identificeren. Marketingbedrijven op het internet kunnen je adres gebruiken om te weten welke sites je bezoekt, wat je opzoekt en koopt ... Zo leren ze je beter kennen en kunnen ze steeds beter gerichte reclame op je loslaten.

Als je een VPN gebruikt, kunnen ze dat niet. Om terug te keren naar het voorbeeld van de snelweg: met een ‘Virtual Private Network’ (virtueel privénetwerk) rijd je door een tunnel die je tijdens heel de websessie verbergt. Je bent dus anoniem en niemand kan volgen wat je doet. Je IP-adres en de gegevens die je verzendt, zijn versleuteld. Bovendien is je fysieke locatie onzichtbaar. Met een VPN kun je dus doen alsof je in Berlijn of Minneapolis bent, terwijl je in werkelijkheid in Oostende of de Ardennen zit. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn om toegang te krijgen tot diensten die aan een bepaalde geografie gebonden zijn (televisiezenders, streamingdiensten, lokale censuur …).

Kortom, een VPN is gemakkelijk te gebruiken software die je veiligheid op het web een stuk verbetert en je zelfs extra mogelijkheden geeft omdat je anoniem bent. Is de veiligheid totaal? Nee. Maar met de onderstaande tips vind je een goed compromis tussen veiligheid, snelheid en gebruiksvriendelijkheid. Als je de laatste twee wil opofferen ten voordele van de eerste, dan is het Tor-netwerk je ding (torproject.org).

Voor een maand betaal je 12 tot 18 euro. Een abonnement is goedkoper: 3 tot 6 euro per maand.

Betalen per maand of een abonnement?

In de praktijk is een VPN een programma of app die je moet installeren. De leveranciers verschillen van elkaar in het aantal en de locatie van hun servers, de keuze van de landen waar je kunt voorwenden te zijn, het volume overgedragen gegevens, het aantal en type van de apparaten waarmee je het VPN kunt gebruiken, het aanbod van een of meer bijkomende diensten (antivirus, wachtwoordbeheer, online opslagruimte ...), de gebruiksvriendelijkheid en de prijs. Je krijgt waarvoor je betaalt. Daarom raden we aan om op je hoede te zijn voor gratis VPN’s. Kies je toch voor die formule, dan zijn Privadovpn en Protonvpn twee aanraders.

Voor de te betalen diensten hangt de keuze af van je individuele wensen. De concurrentie tussen de aanbieders van VPN-software is groot en een tijdelijke promotie van de ene of andere leverancier kan de doorslag geven. Voor een maand betaal je tussen 12 en 18 euro. Maar als je een abonnement van lange duur neemt, wordt het VPN veel goedkoper: tussen 3 en 6 euro per maand. Onze favorieten zijn, in volgorde van voorkeur: NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en Cyber Ghost.

Jawel, een VPN is legaal!

Voor de duidelijkheid: het gebruik van een VPN is volstrekt legaal. De overheid moedigt het zelfs aan. In Europa wordt het als een hulpmiddel voor de bescherming van de privacy beschouwd. Wat niet betekent dat je met een VPN om het even wat mag doen. Als je onder de dekmantel van een VPN strafbare feiten pleegt, kun je ernstige problemen krijgen. Maar voor iedereen die binnen de wet handelt, parodiëren we graag de slogan van American Express: VPN? Surf nooit zonder. ●