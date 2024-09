Podcasts beluisteren

De afgelopen jaren zijn podcasts erg populair geworden. Het is dan ook heel handig dat je naar deze informatieve uitzendingen kan luisteren waar en wanneer dat jou het beste uitkomt. We vertellen je hoe je podcasts kan beluisteren.

De term podcast is een combinatie van de woorden broadcast en iPod. Broadcast is Engels voor uitzending en iPod is de bekende muziekspeler van Apple. Een podcast is een geluidsbestand dat je net als een muziekbestand, zoals MP3, kan beluisteren op het moment dat jij dat wilt. Podcasts zijn in feite een soort radio-uitzendingen. Het zijn bijvoorbeeld interviews, maar ook documentaires en andere informatieve uitzendingen.

Het grote voordeel van een podcast is dat je deze kan afspelen waar en wanneer jij dat wilt. Bij gewone radio-uitzendingen moest je altijd op de juiste dag en tijd inschakelen. Lukte dat niet? Dan had je pech.

Ook kun je met podcasts rustig uitzendingen van jaren geleden nog beluisteren. Iets wat met radio-uitzendingen vaak niet mogelijk is. Ook handig is dat je je in de apps op een podcastkanaal kan abonneren: bijvoorbeeld op een serie over een bepaald onderwerp. Iedere keer als er een nieuwe podcast in de serie verschijnt, ontvang je hiervan dan automatisch een bericht.

Er zijn inmiddels vele duizenden podcasts over de meest uiteenlopende onderwerpen in het Nederlands beschikbaar. Die vind je terug op speciale podcastwebsites, maar ook bij bekende streamingdiensten als Spotify en iTunes of YouTube.

Wat heb je nodig voor het luisteren naar een podcast?

In de eerste plaats heb je een computer, tablet of smartphone nodig. Naar podcasts luisteren kan ook met bepaalde smart-tv’s, digitale radio’s en mediaspelers als daar een podcast app op geïnstalleerd is. In dit artikel richten we ons op de computer, tablet en smartphone.

Voor het luisteren heb je natuurlijk ook een luidspreker nodig. Dat kan de luidspreker zijn van de computer of mobiel zelf, maar meestal zijn die kwalitatief niet zo goed. Het is beter om een losse luidspreker te gebruiken, een met een verbindingskabel of draadloze bluetoothconnectie. Een hoofdtelefoon of oortje is ook prima geschikt, zeker als je onderweg bent en niemand wilt storen.

Tot slot heb je een programma of app nodig die podcasts kan afspelen. In de begintijd van de podcasts had je daarvoor nog speciale podcastspelers nodig. Tegenwoordig zijn podcasts met allerlei geluids- en muziekprogramma’s af te spelen. Ook kun je ze direct afspelen op de websites die ze aanbieden, via een in de websitepagina ingebouwde speler.

Podcast afspelen via de website

Neem nu de nieuwe podcasts van de Pensioendienst, die allemaal samen staan op de website van de Federale Pensioendienst.

Om een podcast te beluisteren, klik je op het Play-pijltje en de podcast gaat van start.

Om de podcast te pauzeren klik je op de knop met het dubbele verticale streepje, de pauzeknop.

Als je naar een bepaald deel van de podcast wilt gaan, kan dat op een aantal manieren:

– Om 15 seconden naar voren te springen: klik op het knopje 15 met de ronde pijl die met de klok meedraait of Skip forward rechts in de speler.

– Om 15 seconden naar achteren te springen: klik op het knopje 15 met de ronde pijl die tegen de klok indraait of Skip backward links in de speler.

Rechts in de speler staat een teller die de minuten en seconden bijhoudt. De witte ronde knop in de speelbalk geeft aan hoever je bent in een podcast.

Je kan ook direct naar een bepaalde tijd in de podcast springen: klik op de afspeelbalk met de ronde witte knop.

Podcasts afspelen vanuit Apple Podcasts

Wil je een welbepaalde podcast of podcastreeks beluisteren, dan typ je de naam ervan in het zoekvenster.

We gaan opnieuw op zoek naar de Pensioenpraatjes. De zoekfunctie brengt ons naar een pagina waar alle afleveringen netjes opgelijst worden.

Wanneer je met je muis over de afbeelding van een podcast gaat (hoveren zoals dat in het jargon heet), dan zie je het driehoekje om de podcast te starten. Pauzeren en naar een bepaald deel van de podcast gaan, werken zoals hierboven beschreven.

Via de browsefunctie van Apple Podcasts kan je tal van andere postcasts leren kennen, ingedeeld naar taal en onderwerp.

Podcasts afspelen vanuit Spotify

Je kunt de bekende muziekspeler Spotify ook gebruiken voor het afspelen van podcasts.

Let op: op jouw tablet of smartphone kan dit iets anders werken.

Open de app Spotify.

Om te zoeken naar een bepaald type podcast of direct op de naam, tik je bovenaan in het zoekvenster waar staat ‘Wat wil je afspelen?’ precies wat je zoekt nml. podcast Pensioenpraatjes.

Je komt op een pagina met alle afleveringen. Klik op de startknop van de aflevering die je wil beluisteren.

Onderaan je scherm krijg je meteen weer de player te zien met de pauzeknop, de tijdsduur en de mogelijkheden om vooruit en achteruit te gaan in de aflevering.