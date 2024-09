4 redenen om ISIO 4 olie te gebruiken

ISIO 4 is jouw partner voor een actief hart: deze olie bevat alle voordelen van 4 granen in één fles en is ideaal om te koken en op smaak te brengen. Hier zijn 4 goede redenen om vanaf vandaag ISIO 4 olie te gebruiken in jouw keuken.

1) Bevat Omega 3-vetzuren die bijdragen aan de goede werking van het hart

ISIO 4 olie bevat Omega 3-vetzuren die bijdragen aan de goede werking van het cardiovasculaire systeem. Omega 3 (ALA) draagt bij aan het behoud van een normaal cholesterolgehalte bij een consumptie van 2g/dag in het kader van een gevarieerde, evenwichtige voeding en gezonde levensstijl.

2) Boost je Omega 3-inname met 2 Eetlepels ISIO 4

Wist je dat het risico op hart- en vaatziekten toeneemt naarmate je ouder wordt? Deze stijgende trend benadrukt het belang van goede voeding bij de preventie van ziekten, maar ook de aandacht die besteed moet worden aan de inname van bepaalde vetten.​ 2 Eetlepels ISIO 4 olie per dag dekken gemiddeld 88% van de dagelijkse behoefte aan omega 3 (ALA).*

3) Veelzijdig in gebruik

ISIO 4 is een alleskunner. Deze olie brengt je salades en rauwkost perfect op smaak en kan ook gebruikt worden voor warme bereidingen: in een braadpan, wok of in de oven. Je kan er zelfs mee frituren! Kenmerkend is het feit dat ISIO 4 een milde, neutrale smaak heeft, waardoor het geschikt is voor allerlei gerechten zonder de originele smaak te overheersen.

4) Alles begint met 4 granen

ISIO 4 is een kwalitatieve olie van het merk Lesieur, samengesteld uit een mix van 4 granen: koolzaad, zonnebloem, Oléisol (zonnebloemolie rijk aan oliezuur) en lijnzaad. Hierdoor bevat het essentiële voedingsstoffen: Omega 3 (ALA) en Omega 6 (AL), alsook vitamines: Vitamine D en E.

ISIO 4 olie is te verkrijgen bij Delhaize, Colruyt en Carrefour.