Cholesterol ok?  Check!

Wist je dat hart- en vaatziekten de tweede grootste doodsoorzaak zijn in België en zelfs de grootste bij vrouwen? Gelukkig kun je hier iets aan doen. Een te hoge cholesterolwaarde vergroot het risico op cardiovasculaire aandoeningen, maar een gezonde levensstijl en voeding kunnen helpen.

Wat is cholesterol?

Dit stofje komt voor in je lichaam. Het grootste deel ervan wordt door je lever aangemaakt. Cholesterol is essentieel voor cellen en hormonen, maar te hoge waarden kunnen je bloedvaten vernauwen. Zoals je misschien wel weet, heb je ‘goede’ HDL-cholesterol die helpt om cholesterol op te ruimen in het bloed en ‘slechte’ LDL-cholesterol die zich ophoopt en je aders kan doen verstoppen. De verhouding tussen die twee is belangrijk.

Hoe hoog is jouw cholesterol?

Weet jij hoe hoog jouw cholesterol is? Vier op de vijf Belgen heeft geen idee, terwijl één op de twee lijdt aan hypercholesterolemie. Een eenvoudig bloedonderzoek bij je huisarts kan uitsluitsel geven. Meer info vind je op cholensterol.be.

Top 5 van goede gewoontes

Intussen kan je zelf met een gezonde levensstijl je hart- en bloedvaten beter beschermen en een te hoge cholesterol voorkomen of iets aan te hoge waardes doen.

Wat helpt?



1) Blijf niet stilzitten: bewegen is goed voor je hart en je bloedvaten.



2) Stop met roken of vapen: dat vernauwt je bloedvaten, je bloed kan minder zuurstof opnemen en deze slechte gewoonte zorgt voor meer ontstekingen, een hogere bloeddruk, een hogere hartslag en een hogere cholesterol.



3) Eet minder verzadigde vetten uit dierlijke producten zoals vlees, boter, kaas...



4) Vezels, groente en fruit zijn de drie toppers in een gezonde voeding.



5) Kies bewust voor voedingsmiddelen met plantenstanolen van Benecol.

Met een beetje hulp… van plantenstanolen

Plantenstanolen komen van nature voor in granen, zaden, noten en sommige groenten en fruit. Deze helpen cholesterol verlagen, maar het gehalte ervan in deze voeding is heel laag. Je vindt ze gelukkig ook in cholesterolverlagende margarines en yoghurtdrinks, zoals Benecol.

Aangezien je lichaam geen plantenstanolen aanmaakt, moet je ze via voeding binnenkrijgen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dagelijks 1,5 tot 2,4 g plantenstanolen je cholesterolgehalte met 7 tot 10 procent kan verlagen in 2 tot 3 weken. Dankzij speciale voedingsmiddelen is dit makkelijk haalbaar.

Zo eenvoudig kan het zijn

Benecol margarines en yoghurtdrinks helpen je om je cholesterolwaarden gezond te krijgen en te houden. Ze kunnen je cholesterol effectief verlagen.

En één Benecol yoghurtdrankje bij het ontbijt of je boterhammen ’s morgens smeren met Benecol margarine heeft al een sterke impact. 1 Benecol yoghurtdrink per dag (zonder toegevoegde suikers, met aardbei of met perzik) of 3 porties Benecol margarine (Light of Classic) per dag verlagen je cholesterol met 7 tot 10 % in 2 tot 3 weken.

