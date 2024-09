De winter van je dromen start in het Hoge Noorden

In de winter naar het Hoge Noorden? Het klinkt ijzig, maar Scandinavië in de winter is bovenal magisch. Beeld je in: overdag onderneem je de meest unieke avonturen in de sneeuw, om nadien weer op te warmen in de sauna. Na een heerlijk diner spot je vanuit je hotelkamer of lodge misschien wel het noorderlicht! Klinkt goed? Lees dan vooral verder!

Het noorderlicht

Bestaat er iets magischer dan het noorderlicht? Dit bijzondere fenomeen staat op de bucketlist van menig reiziger. Vanaf eind augustus tot midden april maak je boven de poolcirkel kans om de groene sluiers aan de hemel te zien dansen. Dit jaar zijn je kansen zelfs extra groot, want de zonneactiviteit is het hoogst in twintig jaar! Niet alleen in Lapland, maar ook in IJsland en Noord-Noorwegen kan je de aurora borealis spotten. Op deze bestemmingen is er bovendien weinig omgevingslicht, wat zorgt voor ideale omstandigheden.

Het avontuur van je leven

Of je je nu bevindt in de Lapse wildernis, in een vissersdorpje op de Lofoten eilanden of te midden van de buitenaardse landschappen van IJsland, een laagje sneeuw maakt elke plek magisch. Bovendien kan je in de winter de meest unieke activiteiten beleven: maak een tocht met een huskyslede in Lapland, raas met een sneeuwscooter over een gletsjer in IJsland, of maak een sneeuwschoenwandeling door het adembenemende berglandschap van de Lofoten. Of wat dacht je van een avontuur op de latten? In Noorwegen en Lapland is sneeuw tijdens jouw skivakantie gegarandeerd! Laat je niet afschrikken door de koude: de lokale touroperators voorzien stevige pakken die je wapenen tegen alle omstandigheden. Zo geniet jij in alle comfort van het avontuur van je leven!

Heerlijk herbronnen

Na inspanning volgt ontspanning… een gezegde dat ze in Scandinavië meer dan waar ook ter harte nemen. Het landschap is dun bezaaid, maar sauna’s vind je bijna overal! Vaak met fenomenaal uitzicht. Wie het aandurft, kan na zijn saunabezoek nog een duik nemen in een bevroren meer of fjord. In IJsland geniet je dankzij de vulkanische ondergrond van extra bijzondere wellnessmomentjes. Het land telt namelijk meer dan 100 natuurlijke hot springs! Van echte luxe spa’s zoals de Blue Lagoon nabij Reykjavik, tot ongerepte warmwaterbaden in het midden van de woeste natuur. Wanneer je je onderdompelt in het warme water, omringd door een sprookjesachtig sneeuwlandschap, voel je je helemaal een met de natuur.

Een pure keuken

Scandinavië is genieten met hoofdletter G en dat is ook op culinair vlak niet anders. De pure keuken van het Hoge Noorden weet je smaakpapillen keer op keer te verrassen. Kraakverse kabeljauw recht uit het water of een heerlijk lapje rendier of zalm, afgewerkt met heerlijke seizoensgroenten… Niets smaakt beter na een dag in de sneeuw. En ook zoetigheden zullen niet ontbreken: geniet van een warm kaneelbroodje en bessensap of glög (warme wijn) aan het haardvuur. Dit is de winter op zijn best!

Hunker jij ook naar unieke natuur en onvergetelijke avonturen in het Hoge Noorden, maar word je liever een handje geholpen bij het plannen van jouw droomreis? Scandinaviëspecialist Nordic staat voor jou klaar! Een enthousiast team van reisspecialisten luistert naar jouw wensen en plant jouw vakantie tot in de puntjes. Zo moet jij je nergens zorgen over maken.



Klinkt goed? Surf snel naar www.nordic.be en ontdek het aanbod.