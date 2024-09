Geniet van een kleurrijke herfst in Wallonië

De uitgestrekte Waalse bossen kleuren prachtig in rood, goud en oranje, wat zorgt voor adembenemende wandelingen en fietstochten. Bezoek historische stadjes, geniet van lokale gastronomie en ontdek de charme van kastelen omringd door herfstbladeren. Wallonië biedt rust, natuur en cultuur in een betoverende herfstsetting.

Plan een buitengewoon weekendje weg

De Waalse steden onthullen aspecten die je nog nooit eerder hebt gezien. Design, moderne of originele accommodaties waar je je thuis voelt, gastronomische suggesties om je duimen en vingers bij af te likken, cocktailbars met een oneindige keuze aan smaken, ambachtelijke boetieks en tweedehandswinkels of streetartparcours waar de muurschilderingen wedijveren in schoonheid en kleur.

Plan je najaarsweekend

© Onirotournai.com

Toonaangevende tentoonstellingen en evenementen dit najaar

Ontdek Wallonië deze herfst via de grote evenementen die over het ganse grondgebied worden georganiseerd. Profiteer van de speciale sfeer van dit seizoen om je te verwonderen. Alle seizoenen en gelegenheden zijn goed voor cultuur en tentoonstellingen in Waalse musea! Wat je artistieke voorkeuren ook zijn, je vindt wat je zoekt in onze selectie. Koop je ticket en geniet van een portie kunst!

© Lanterna Magica

Knusse momenten met de hele familie

Ontdek het ruime aanbod aan gezinsaccommodaties in Wallonië en breng een kwaliteitsvolle korte of lange vakantie door met je kinderen en kleinkinderen.

Midden in het bos en knus bij het vuur, op het platteland, midden in een stad in beweging of in een buitengewone accommodatie? De keuze is aan jou! Bekijk onze selectie van accommodaties en boek de accommodatie die het beste bij je past, voor onvergetelijke familiemomenten.

© WBT – Olivier Bourgi

Alles dicht bij alles

Nu de bladeren vallen en de dagen korter worden, nodigen we je uit om dieper te duiken in boeiende herfstactiviteiten. Of je nu op zoek bent naar knusse gezelligheid of avontuurlijke ontdekkingen, Wallonië belooft je een aaneenschakeling van contrasten op een steenworp van elkaar.

Je reis door Wallonië brengt je van de ene ontdekking naar de andere!