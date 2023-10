Perfect Days

De ‘A Night of Queen’-tour uit Londen laat je de mythe van Freddy Mercury herbeleven tijdens een magische en spectaculaire avond.

De Britse band Tribute “The Bohemians” rengt de mythe van de legendarische band tot leven in een briljante show. Toonaangevende muzikanten, zangers en artiesten presenteren Queen’s grootste hits in een tweeënhalf uur durende show, met liedjes uit hun begintijd tot hun nieuwste hits. Met Rob Comber kunnen The Bohemians rekenen op een leider die zowel vocaal als visueel en authentiek en kwalitatief hoogstaand eerbetoon brengt aan Freddie Mercury. Vocale kracht en uitvoering transformeren de herinnering aan een van de grootste rockbands aller tijden in een buitengewone ervaring. Met het speelplezier dat ze met passie communiceren en hun podiumprésence, garandeert The Bohemians dat de vonk snel zal

ontbranden. De beste voorwaarden voor een ontroerende concertavond met fantastische muziek – zowel voor die-hard Queen-fans als voor degenen die de band hebben ontdekt na het overlijden van Freddie Mercury.