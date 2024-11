65-plus en aan het werk

Voor wie geboren is vanaf 1 januari 1960 schuift de wettelijke pensioenleeftijd op naar 66 jaar. Daar wordt met gemengde gevoelens op gereageerd. Toch toont de realiteit dat alsmaar meer 65-plussers werken. HR-specialist SD Worx berekende dat het aantal 65-plussers in loondienst op 10 jaar tijd meer dan verdubbeld is.

In Plus Magazine van december vind je een artikel over de wettelijke pensioenleeftijd. Ben je geboren vanaf 1 januari 1960, dan zal jouw wettelijke pensioenleeftijd 66 jaar zijn. Die nieuwe wettelijke pensioenleeftijd verandert niets aan de leeftijds-en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen. Maar het heeft wel voor gevolg dat iemand die 65 jaar wordt in 2025 en stopt met werken (als hij ook voldoende loopbaanjaren op de teller heeft staan), onder de voorwaarden van ‘het vervroegd pensioen’ valt. Wil hij nog bijverdienen en heeft hij geen 45 loopbaanjaren, dan moet hij nog een jaar rekening houden met de bijverdiengrenzen.

Hoeveel mensen die 65 worden in 2025 zullen stoppen en hoeveel er zullen verder werken tot 66 jaar, zal de toekomst uitwijzen. Feit is dat er vandaag heel wat meer 65-plussers aan het werk zijn dan 10 jaar geleden, zo blijkt uit een berekening van HR-dienstverlener SD Worx, op basis van de meest recente cijfers van de RSZ die zowel voltijdse, deeltijdse als seizoen- en uitzendarbeid, als gelimiteerde prestaties zoals flexi-jobs in de tellingen meeneemt.

Deze trend is het meest uitgesproken in de privésector. In maart 2024 is het aantal loontrekkenden van 65 en ouder gestegen tot 44.350, terwijl ze in 2014 nog met minder dan 17.000 waren. De meest populaire sectoren die 65-plussers tewerkstellen in de privésector zijn: diensten, horeca en de distributie zoals winkels. Het gaat bv. om functies als bewakingsagent, schoonmaker, taxi- en vrachtwagenchauffeur, verzorging en verpleging. Ongeveer 8% van de werkgevers in de privésector doet beroep op werknemers van 65 jaar en ouder. (Bron: SD Worx)

Geert Vermeir van het kenniscentrum van SD Worx: “De bevolking vergrijst, maar we zien ook een groter aandeel werknemers van 65 en ouder die aan de slag blijft, ook al hebben ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. De meesten doen dit op deeltijdse basis. Er zijn ook ongeveer 20.000 65-plussers die een interimjob, flexi-job, of seizoensarbeid verrichten om pieken op te vangen bij werkgevers. Minder dan een op vijf (18%) van die leeftijd werkt nog voltijds.” SD Worx maakt een belangrijke kanttekening: “Deze groep pensioengerechtigden blijft vrijwillig actief, maar dit zal een kleine groep blijven: zij kunnen de komende jaren nooit de uitstroom van de werkende 55-plussers compenseren. Maar liefst 560.000 werknemers in de privé (18% van alle werkenden) worden binnen 1 tot 10 jaar pensioengerechtigd. Toch kunnen we leren uit die positieve ervaringen van actieve 65-plussers. De grote uitdaging ligt immers in meer mensen aan het werk krijgen en houden. Vandaag is slechts de helft van de 55-64 jarigen nog aan het werk.”