Basistarief van 125 euro voor gerechtsdeurwaarder bij consumentenschulden

De bijna vijftig jaar oude tarieven van de gerechtsdeurwaarders worden vanaf 1 oktober gewijzigd. In de plaats komen “vereenvoudigde en transparante” tarieven, zegt de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders (NKGB). Voor consumentenschulden, zoals achterstallige ziekenhuis-, school- en energiefacturen, zal een basistarief van 125 euro voor een dagvaarding gelden.

Gerechtsdeurwaarders worden ingeschakeld wanneer mensen of bedrijven hun facturen niet betalen. De deurwaarder int de schulden in opdracht van de schuldeiser, maar rekent ook eigen kosten aan. De manier waarop dat gebeurde, was niet altijd even transparant, en soms liepen de deurwaarderskosten hoger op dat de oorspronkelijke factuur. Bovendien waren de tarieven na al die jaren niet aangepast aan bijvoorbeeld de digitalisering.

De nieuwe tarieven, die vanaf oktober gelden, moeten vereenvoudiging en transparantie bieden. Zo gaat men van tien naar drie tariefklassen. Alle vorderingen voor facturen van elektriciteit, gas, water, internet, telefonie, onderwijs en geneeskunde vallen bovendien altijd onder het laagste tarief, dat 125 euro bedraagt voor een akte. Voorts zullen bepaalde kosten in dergelijke dossiers verder verlaagd worden via een solidariteitsfonds, gespijsd door de deurwaarders zelf.

Andere basistarieven bedragen 175 euro (voor schulden van 2.000 tot 5.000 euro) en 250 euro (voor schulden van meer dan 5.000 euro). Naast die forfaitaire bedragen kunnen nog wel andere kosten aangerekend worden, zoals een vaste opstartkost van 50 euro en vertaal- of reiskosten.

Naar aanleiding van de nieuwe tarieven lanceert de NKGB een online tariefchecker. Burgers die een factuur krijgen van een gerechtsdeurwaarder, kunnen met het instrument nagaan of die correct is opgesteld. Bij elk mogelijk onderdeel van de factuur staat meer uitleg en ook het bijbehorende tarief wordt vermeld.